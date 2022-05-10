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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Safiport: 90 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 55

Kadınlar Basketbol Süper Ligi final ilk maçında Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, sahasında karşı karşıya geldiği ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni 90-55’lik skorla mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi final ilk maçında Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, sahasında karşı karşıya geldiği ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 90-55'lik skorla mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.



Salon: Ülker


Hakemler: Kaan Büyükçil, Göksun Öz, Berk Kurtulmuş


Fenerbahçe Safiport: Manolya Kurtulmuş 8, İdil Saçalır, Tuğçe Canıtez 1, Banu Şimşek, Elif İstanbulluoğlu 2, Sabally 10, Olcay Çakır Turgut 8, Alperi Onar 2, Williams 21, McBride 21, Iagupova 13, Stokes 4


Başantrenör: Marina Maljkovic


ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 8, Feride Akalan 3,Yeliz Doğan, Sinem Ataş 2, Baric 2, Zellous 19, Fatmanur Karakaş, Boner 13, Esra Ural Topuz 8


Başantrenör: Muhammed Zafer Kalaycıoğlu


1. periyot: 28-12 (Fenerbahçe Safiport lehine)


Devre: 51-33 (Fenerbahçe Safiport lehine)


3. periyot: 73- 47 (Fenerbahçe Safiport lehine)

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