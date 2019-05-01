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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Galatasaray: 49 - Fenerbahçe: 57

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisi 4.

maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 57-49'luk skorla yenerek seride durumu 2-2'ye getirdi. Toplamda 3 galibiyete ulaşan ekibin finale çıkacak serinin 5. maçı sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanacak.



Salon: Ahmet Cömert


Hakemler: Mehmet Keseratar, Ergin Sarı, Süleyman Dağder Dağlı


Galatasaray: Eda, İrem 2, Sinem, Işıl Alben 5, Farhiya Abdi 11, İnci 2, Monika Grigalauskyte, Macaulay 13, Sude, Moriah Jefferson 16


Başantrenör: Efe Güven


Fenerbahçe: Ayşe, Birsel 9, Vaughn 2, Kelsey Plum 12, Tuğçe 14, Özge, Zandalasini 16, Kiah Stokes 4


Başantrenör: Valerie Garnier


1. Periyot: 17-18 (Fenerbahçe lehine)


Devre: 25-29 (Fenerbahçe lehine)


3. Periyot: 32-41 (Fenerbahçe lehine)

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