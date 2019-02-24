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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Galatasaray: 75 - B. Kayseri Basketbol: 69

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 20.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 75-69 mağlup etti.



Salon: Ahmet Cömert


Hakemler: Fatih Güler, Umut Özgün Ergün, Ahmet Murat Arıkanlı


Galatasaray: Sinem Ataş 5, Işıl Alben 16, Grigalauskyte 2, Macaulay 14, Jeffersonx 23, Farhiya Abdi 13, Şerife Alperi Onar 2, İnci Güçlü, İrem Naz Topuz, Sude Yılmaz, Eda Şahin


Başantrenör: Efe Güven


Bellona Kayseri Basketbol: Ivankovic 16, Ibekwe 14, Ezgi Manlacı 1, Gamze Takmaz 8, Simsx 26, Meryem Gültekin 4, Gizem Sezer, Melike Tuğba Oral


Başantrenör: Ayhan Avcı


1. Periyot: 17-17


Devre: 36-41 (B. Kayseri Basketbol lehine)


3. Periyot: 48-59 (B. Kayseri Basketbol lehine)

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