Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Galatasaray: 75 - B. Kayseri Basketbol: 69

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 20.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 75-69 mağlup etti.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Fatih Güler, Umut Özgün Ergün, Ahmet Murat Arıkanlı
Galatasaray: Sinem Ataş 5, Işıl Alben 16, Grigalauskyte 2, Macaulay 14, Jeffersonx 23, Farhiya Abdi 13, Şerife Alperi Onar 2, İnci Güçlü, İrem Naz Topuz, Sude Yılmaz, Eda Şahin
Başantrenör: Efe Güven
Bellona Kayseri Basketbol: Ivankovic 16, Ibekwe 14, Ezgi Manlacı 1, Gamze Takmaz 8, Simsx 26, Meryem Gültekin 4, Gizem Sezer, Melike Tuğba Oral
Başantrenör: Ayhan Avcı
1. Periyot: 17-17
Devre: 36-41 (B. Kayseri Basketbol lehine)
3. Periyot: 48-59 (B. Kayseri Basketbol lehine)