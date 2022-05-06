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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Nesibe Aydın: 78 - Fenerbahçe Safiport: 100

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında deplasmanda karşı karşıya geldiği Nesibe Aydın’ı 100-78’lik skorla mağlup ederek, seride durumu 3-0’a getirdi ve finale yükseldi.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında deplasmanda karşı karşıya geldiği Nesibe Aydın'ı 100-78'lik skorla mağlup ederek, seride durumu 3-0'a getirdi ve finale yükseldi.



Salon: TOBB ETÜ


Hakemler: Alper Özgök, Fatih Güler, Mesut Öztürk


Nesibe Aydın: Thomas 11, Snytsina 13, Merve Uygül 6, Gülşah Bıçakçı, Nacickaite 6, Hülya Asarcıklı 4, Meltem Yıldızhan 13, Harika Gözde Eldaş, Coates 25


Başantrenör: Erman Okerman


Fenerbahçe Safiport: Sabally 8, Manolya Kurtulmuş 2, Olcay Çakır Turgut 12, İdil Saçalır 6, Alperi Onar 10, Williams 17, Mc Bride 17, Iagupova 19, Stokes 4


Başantrenör: Victor Lapena


1. periyot: 22 - 30 (Fenerbahçe Safiport lehine)


Devre: 37-61 (Fenerbahçe Safiport lehine)


3. periyot: 55-79 (Fenerbahçe Safiport lehine)


5 faul alan: Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe Safiport)

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