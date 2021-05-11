Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinde Galatasaray'ı 71-56 mağlup ederek seriyi 3-0 yapan Fenerbahçe Öznur Kablo üst üste 3, toplamda ise 15. şampiyonluğunu ilan etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Aydın Karaçam, Tolga Edis

Galatasaray: Sude Yılmaz 2, Pelin Derya Bilgiç 9, Yashey Prints 12, Anete Steinberga 2, Kuanitra Holingsvorth 17, Asena Yalçın 2, Meltem Yıldızhan 3, Miray Balotu, Cansu Köksal, Briaan Russell 9, Zofia Hruscakova

Başantrenör: Efe Güven

Fenerbahçe Öznur Kablo: Satou Sabally 9, Olcay Çakır Turgut, Mc Bridex 23, Alina Iagupova 18, İrene Stokes 8, Loretta Thomas 8, Banu Şimşek, Tuğçe Canitez 5

Başantrenör: Viktor Lapena

1. Periyot: 17-27 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 28-39 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 42-58 (Fenerbahçe lehine)