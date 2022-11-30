Kadınlar basketbolda derbi heyecanı: Fenerbahçe - Galatasaray

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray yarın karşı karşıya gelecek.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası derbi heyecanına sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray yarın saat 19.00'da Metro Enerji Spor Salonu'da karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 6 galibiyet, 1 mağlubiyetle ikinci sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler ise 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle üçüncü basamakta yer alıyor.

Geçtiğimiz sezon ligde oynanan iki maçta takımlar birer kez kazandı. Fenerbahçe evinde 74-56, Galatasaray da sahasında 69-63'lük skorla parkeden galip ayrıldı.

Ligde bu sezon Fenerbahçe 82.2 sayı, 36.5 ribaund ve 22.5 asist ortalamalarıyla, Galatasaray ise 71.7 sayı, 33.2 ribaund ve 20.1 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Hücumda sarı-lacivertlileri Kayla McBride, sarı-kırmızılıları da Kamile Nacickaite sırtlıyor.