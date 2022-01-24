Kadınlar donma olaylarına karşı ilk yardım eğitimi

Davetliler, başta soğuk havalarda yaşanabilecek donma olayları başta olmak üzere karşılaşacakları olumsuz durumlarla ilgili hem bilgilendirildi hem uyarıldı.

Bağcılar Belediyesi ve Kızılay işbirliğiyle ilçede yaşayan kadınlara yönelik ilk yardım eğitim semineri düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programda eğitmen Şermin Yüksel, sunum yaptı.

Kuru giysi ve sıcak içecek verin

İlk yardımın amaçlarını, koruma, bildirme ve kurtarmadan oluşan temel uygulamalarını anlatan Yüksel, soğuk kış günlerinde karşılaşabileceğimiz donma olayları üzerinde çok durdu. Doğru müdahale biçimlerini detaylıca anlatan Yüksel, “Donma olaylarında hasta veya yaralı ılık bir ortamda istirahate alınarak hareket ettirilmez. Kuru giysiler giydirilir ve sıcak içecek verilir. Su toplamış bölgeler patlatılmaz, temiz bezle örtülür. Donuk bölge ovulmaz kendi kendine ısınması sağlanır” dedi.

Yanıktan kırıklara ve bayılmalara kadar çok sayıda konuya değinen Yüksel, soruları da cevaplandırdı.