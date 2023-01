Kadınlar el emeğini kazanca dönüştürüyor

Kadınların ürettiği el emeği ürünler Şişli'de kurulan pazarda her salı satışa sunuluyor. Pazarda; bileklikten kolyeye, peluş bebekten bez çantalara kadar ürünler bulunuyor. Öte yandan kadınlar tarafından geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ürünler de tezgahlarda bulunuyor. Pazardaki ürün fiyatları 5 liradan başlıyor, 400 liraya kadar çıkıyor.

Şişlili kadınlar el emeği ürünlerini her Salı günü Feriköy'de bulanan Organik Pazar içinde açılan 'Kadın El Emeği Pazarı'nda satışa sunuyor. Kadınlar bu pazarda, ürettikleri paketli gıda ürünlerinden takıya, giyim ürünlerinden hediyelik eşyalara kadar pek çok ürünü satışa sunuyor. Pazarda, 140 stantta 280 kadın ürünlerini sergiliyor. Kadınlar tarafından geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ürünler de tezgahlarda bulunuyor. Kadınlar her salı hem sosyalleşiyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor. Her salı kurulan pazarda 5 lira ile 400 lira arasında fiyatları bulunan ürünler tezgahlardaki yerini alıyor.

Pazarda ürünlerini sergileyen Kezban Karataş, “El emeği ürünler yapıp bu pazarda satıyorum. Pano, nihale yapıyorum. Deniz taşı ve deniz kabuğundan da ürünler yapıyorum. Ürünlerimin fiyatları 25 liradan başlıyor, 200 liraya kadar çıkıyor. Pazarda el işi ürünler, takılar, örgüler, çantalar satılıyor” dedi.

"Geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ürünler de satılıyor"

Esra Sarıçiçek ise “Seramik ürünler ve takı yapıyorum. Ürünlerimi pazarda satıyorum. Bazı satıcı arkadaşlarımız geri dönüşüm malzemelerinden de ürünler yapıp satıyor. Buradaki kadınlar ürünlerini satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor. Pazarımız haftada bir kez ve saat 12:00 ile 19:00 arasında kuruluyor” ifadelerini kullandı.