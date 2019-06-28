Kadınlar EuroBasket 2019: Slovenya: 62 - Türkiye: 55

Sırbistan ve Letonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 37.'si düzenlenen FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası C Grubu 2. maçında Türkiye, Slovenya'ya 62-55 mağlup oldu.

Ay-yıldızlılar grubun son maçında Pazar günü TSİ 17.00'de Macaristan ile karşılaşacak.

Salon: Cair Sports Center

Hakemler: Marius Ciulin, Martins Kozlovskis, Ivor Matejek

Slovenya: Kroselj, Oblak 18, Prezelj 13, Senicar 2, Gorsic, Baric 9, Jakovina 7, Friskovec 3, Evans 10

Başantrenör: Damir Grgic

Türkiye: Pelin Bilgiç, Ayşe Cora, Olcay Çakır 13, Cansu Köksal 9, Bahar Çağlar, Işıl Alben 13, Tuğçe Canıtez 3, Tilbe Şenyürek, Kiah Stokes 17, Asena Yalçın, İnci Güçlü

Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu

1. periyot: 14-14

Devre: 30-29

3. periyot: 46-47