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Kadınlar EuroBasket 2019: Slovenya: 62 - Türkiye: 55

Sırbistan ve Letonya’nın ev sahipliğinde bu yıl 37.

Sırbistan ve Letonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 37.'si düzenlenen FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası C Grubu 2. maçında Türkiye, Slovenya'ya 62-55 mağlup oldu.


Ay-yıldızlılar grubun son maçında Pazar günü TSİ 17.00'de Macaristan ile karşılaşacak.



Salon: Cair Sports Center


Hakemler: Marius Ciulin, Martins Kozlovskis, Ivor Matejek


Slovenya: Kroselj, Oblak 18, Prezelj 13, Senicar 2, Gorsic, Baric 9, Jakovina 7, Friskovec 3, Evans 10


Başantrenör: Damir Grgic


Türkiye: Pelin Bilgiç, Ayşe Cora, Olcay Çakır 13, Cansu Köksal 9, Bahar Çağlar, Işıl Alben 13, Tuğçe Canıtez 3, Tilbe Şenyürek, Kiah Stokes 17, Asena Yalçın, İnci Güçlü


Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu


1. periyot: 14-14


Devre: 30-29


3. periyot: 46-47

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