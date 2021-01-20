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Kadınlar Euroleague: Basket Landes: 59 - Galatasaray: 78

Galatasaray, Kadınlar Euroleague D Grubu 4.

maçında Fransa ekibi Basket Landes'i 78-59'luk skorla mağlup etti.


Kadınlar Euroleague D Grubu 4. maçında Galatasaray, Basket Landes ile karşı karşıya geldi. Fransa'daki Palais des Sports du Prado'da oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 78-59 kazanarak üst üste iki kez rakibini mağlup etti.


Dört maçta iki galibiyetle yoluna devam eden Galatasaray'da dört basketbolcu çift haneli sayı üretti. Angel McCoughtry 26 dakika parkede kalarak 26 sayıyla skor lideri oldu. Epiphanny Prince 13 sayılık performans ortaya koydu. Anete Steinberga 12 sayı ve 8 ribaund ile katkı verdi. Mercedes Russell ise 11 sayı, 7 ribaunt ve 3 top çalma ile maçı tamamladı.


Galatasaray D Grubu'nda bir günlük aranın ardından oynayacağı Bourges Basket mücadelesine hazırlanacak.

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