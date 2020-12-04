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Kadınlar Euroleague: Fenerbahçe: 70 - ASVEL Feminin: 84

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Euroleague B Grubu üçüncü maçında sahasında karşılaştığı Fransa ekibi ASVEL Feminin’e 84-70 yenildi.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Euroleague B Grubu üçüncü maçında sahasında karşılaştığı Fransa ekibi ASVEL Feminin'e 84-70 yenildi.



Salon: Metro Enerji


Hakemler: Bernard Vassallo, Ivana Ivanovic, Alakbar Hasanov


Fenerbahçe: McBridex 28, Stokes 12, Zandalasini 11 Sabally 7, Vaughn 7, Tuğçe Canıtez 5, Olcay Çakır, Sevgi Uzun


Başantrenör: Victor Lapena


ASVEL Feminin: Clark 17, Crvendakic 14, Ciak 14, Plouffe 11, Tanqueray 9, Raincock-Ekunwe 9, Johannes 6, Fauthoux 4, Jocyte


Başantrenör: Valery Demory


1. Periyot: 12-22 (ASVEL Feminin lehine)


Devre: 37-51 (ASVEL Feminin lehine)


3. Periyot: 53-67 (ASVEL Feminin lehine)

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