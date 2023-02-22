Kadınlar Euroleague: Fenerbahçe: 93 - Valencia Basket: 61

hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, İspanya temsilcisi Valencia Basket'i 93-61 mağlup ederek üst üste 11. galibiyetine imza attı ve gruptan lider çıkmayı garantiledi.

Müsabaka öncesinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Siyah forma ile mücadele eden sarı-lacivertli takım; ‘Acımız sonsuz, Türkiye'mizin başı sağ olsun!' pankartı ve ‘Türkiye için el ele; beraber güçlüyüz' tişörtleriyle parkeye çıktı.

Öte yandan karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da izledi.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Jelena Tomic, Haris Bijedic, Mihkel Manniste

Fenerbahçe Alagöz Holding: McBride 15, Vandersloot 11, Iagupova 4, Stewart 19, Meesseman 12, Merve Aydın 4, Raca 6, Sabally 20, Djordjevic 2, İdil Saçalır, Alperi Onar, Stokes

Başantrenör: Marina Maljkovic

Valencia Basket: Romero 5, Ouvina 8, Buenavida 5, Burdick 4, Cox 5, Carrera 5, Salvadores 19, Casas 6, Lamana 2, Kalenik 2

Başantrenör: Ruben Lopez

1. Periyot: 21-8 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 43-21 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 66-44 (Fenerbahçe lehine)