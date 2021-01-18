Kadınlar Euroleague: Galatasaray: 89 - Basket Landes: 63

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague D Grubu’ndaki üçüncü maçında Basket Landes ile karşı karşıya geldi.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague D Grubu'ndaki üçüncü maçında Basket Landes ile karşı karşıya geldi. Palais des Sports du Prado'da oynanan karşılaşmayı 89-63 kazanan sarı-kırmızılılar gruptaki ilk galibiyetini elde etti.
Salon: Palais des Sports du Prado
Hakemler: Jasmina Juras, Alberto Sanchez Sixto, Alexandra Stan
Galatasaray: Asena 9, Miray, Cansu Köksal 8, Sude 5, Pelin Bilgiç 9, Epiphanny Prince 16, Anete Steinberga 10, Quanitra Hollingsworth 7, Mısra, Mercedes Russell 15, Angel McCoughtry 10
Başantrenör: Efe Güven
Basket Landes: Ana Suarez 7, Gaye 11, Turcinovic 2, Jovanovic 3, Dumerc 5, Vukosavljevic 13, Ayim 12, Plouffe 8, Paget, Chery 2
Başantrenör: Julie Barennes
1. Periyot: 34-22 (Galatasaray lehine)
Devre: 50-33 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 75-46 (Galatasaray lehine)