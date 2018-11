Kadınlar farkındalık için örgülerle otobüs süsledi, sokaklarda gezdi

Trafikteki vatandaşlar, örgüyle giydirilen otobüsü görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

İstanbul Bahçelievler Kadın Meclisi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla ilginç bir etkilik düzenlendi. Kendi el emekleriyle ördükleri örgülerle bir otobüsü giydiren kadınlar, mesaj vermek için sokaklarda gezdi. İçinde kadınların bulunduğu otobüs görenlerden olumlu tepkiler aldı. Otobüsü görünce şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar, araçlarından destek amacıyla el salladı. Kimi vatandaşlar ise cep telefonuna sarılarak renkli otobüsü kaydetti.

Yaşanan şiddet olaylarının artık son bulması temennisinde bulunan Kadın Meclisi Başkanı Fatma Çınar, farkındalık için bunu yaptıklarını belirterek, “Biz bugünü kutlamak için burada değiliz. Kadınların çok güçlü olduğunu göstermek için buradayız. Kadınlara kalkan ellere karşıyız, şiddete karşıyız. Kadınlarımız bugün burada avukat, doktor bütün kadınlar çocuklarıyla birlikte buradalar. Şiddetin bir insanlık suçu olduğunu ve insanlık ayıbı olduğunu insanlara göstermek için buradayız. İnşallah sesimiz duyulur, inşallah kadınların canı yanmaz. Biz bu fikri kadın el emeği ve kadının ne kadar güçlü olduğunu, kadınların ne kadar birlik beraberlik içinde olduğunu göstermek için yaptık. Renkte uluslararası bir renk olduğu için turuncuyu seçtik. Vatandaşlardan çok olumlu tepkiler aldık” dedi.

Doktor Huriye Karagil de şiddete dur demesi gerektiğini vurgulayarak, “Bugün kadına şiddete hayır demek için biz kadınlar toplandık. Her türlü meslek grubundan kadınlar olarak toplandık. Ben bir doktor olarak bunu özelikle ifade etmek istiyorum; maalesef her gün karşılaşıyorum. Çok acı şeyler yaşıyoruz, çok büyük üzüntüler duyuyoruz. Lütfen kadına şiddete dur diyelim. Kadın geliyor her yeri kesik, yüzü mor ve karnında bir bebek var. Ne diyor biliyor musunuz? ‘Bebeğime bakın sonra bana bakın' diyor. Anne çünkü. Kadına önem verelim, kadınsız dünya olmaz. Erkelerden, kadınlardan destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.