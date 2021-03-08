Türkiye Futbol Federasyonu ile Turkcell arasında yapılan anlaşmayla Kadınlar Futbol Ligi'nin isim sponsoru Turkcell oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, toplantıda yaptığı açıklamada, kadınlar liginin 17 Nisan'da Antalya'ya yapılacağını duyurdu. Özdemir ayrıca, 2023 yılında Süper Lig'de kadın hakemlerin görev alması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

A Milli Kadın Futbol Takımı ile Türkcell arasında yapılan sponsorluk anlaşmasının basın toplantısı Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva merkezinde gerçekleşti. Turkcell, Kadın Milli Futbol Takımlarının ana sponsorluğuna devam ederken, Türkiye Kadınlar Futbol Ligi'ne de adını vererek bu alandaki desteğini sürdürdü. Toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, TFF Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Alkın Kalkavan, A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası ve A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları katıldı.

Çok önemli bir iş birliğinin duyurmak için toplandıklarını belirten Alkın Kalkavan, "Uzun yıllardır Türk sporundan desteği esirgemeyen Turkcell iş birliğini genişletmekten memnunuz. Kadın futbolu son yıllarda hem ülkemizde hemde dünyada daha fazla izlenen bir branş olma yönünde devam ediyor. TFF yönetim kurulu olarak göreve geldiğimizden beri ülkemizdeki kadın futbolu çalışmaları desteklemesi için ciddi çaba gösterdik. Özellikle son yapmış olduğumuz sponsorluklarla Kadın Milli Takım için ayrı gelirlerimiz bulunmakta. Kadın Milli Takımımıza 3 yeni marka ekledik. Kadın Milli Takımımızın maçları canlı olarak televizyondan yayınlanmaktadır. Yaptığımız çalışmalarla Kadın Milli Takımımızın sponsorluk gelirlerimiz içinde bulunduğumuz zorlu pandemi koşullarına rağmen Turkcell'in katkılarıyla 13 kat arttırdık. Çok kısa süre içerisinde yeni sponsor haberlerini de paylaşacağız. Turkcell ile yapılan anlaşmanın kadın futbolu açısından önemli bir dönüm olduğuna inanıyoruz. Destekleri ve cesaretleri için tebrik ediyoruz. Bugünü milat olarak görüyoruz. Kadınlar ligimiz, Türkcell Kadınlar Ligi olarak anılacak" diye konuştu.

Didem Karagenç: "Bir hayalimiz vardı, bu hayallere birazcık daha yakınız"

Çok heyecanlı olduğunu belirten A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Didem Karagenç, "Ben değil tüm takımım heyecanlıyız. Bir hayalimiz vardı. Artık bu hayallere birazcık daha yakınız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde olması yarıca mutlu etti. Gelişmesi için Nihat Özdemir'e, yönetim kurulu üyelerine, Şenol Güneş'e desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Turkcell'e tüm kadınlar adına teşekkür ediyorum. Bizler sahaya milli forma ile çıktığımız aman tüm kadınları temsil ediyoruz. Bizden sonraki kadın futbolcuları için de mücadele ediyoruz. Sponsorluk kadın futboluna hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Necla Güngör Kırağası: "Hedefimiz dünyanın en başarılı ülkelerinden biri haline gelmek"

Futbol için önemli ve anlamlı bir gün olduğunu ifade eden Necla Güngör Kırağası, "Kadın futbolu için önemli bir sayfa açılıyor. Nihat Özdemir'e, yönetim kuruluna, Şenol Güneş'e, Oğuz Çetin'e ve sponsorlara destekleriyle olumlu yönde ivme kazanan kadın futbolumuz çok önemli yol arkadaşı kazanıyor. Kadın futbolunun gelişmesi için önemli. Milli takımlarımızın için ligimizin gelişimi milli takımızı performansına da olumlu yansıyacak. Daha geniş kitlelere ulaşacak. Kadın futbolunda uzun soluklu bir yolculuk var. Hedefimiz dünyanın en başarılı ülkelerinden biri haline gelmek" dedi.

Şenol Güneş: "Kadın saygı, sevgiyi hak ediyor"

Bugünün anlamlı bir gün olduğunu vurgulayan Şenol Güneş, "Dünya Kadınlar gününü kutluyorum. Kadın takımımıza destek için buradayız. Kadın saygı, sevgiyi hak ediyor. Dün itibariyle haberlerdeki gündem kadına şiddet. Ayrıcalık olacaksa kadımıza olsun, pozitif anlamında. Uzun yıllar bu şekilde hazırlandığımızı hatırlamıyorum. Daha değer verildiğini düşünüyorum. Gelecek olan nesilleri de etkileyeceğini düşünüyorum. İlk başlangıçta işsiz güçsüzlerin işiyken bugün çok daha saygı gördüğü böyle organizasyonu yapmak kolay değil. Bunu sağlarken 50 yıl geçiyor. Bir miras bırakmanızı istiyoruz. Hem ruj sürün hem top sürün. Ülkemizi de iyi temsil ediyorsunuz. Kadınlarımızı, kızlarımızı temsil ediyorsunuz. Özellikle başkan ve yönetimi tekrar kutluyorum. Büyük bir yatırım yapıldı. Sadece size değil bize de yapılıyor. Her oyuncuya yapılan yatırım kolay değil. Sevgiyi, saygı hak eden güzel kızlarımız toplamda önde olmasını istiyorum. Önünüze çıkan çıkacak her engelin aşabileceğinizi bilin. Sonunda başaracaksınız" ifadelerini kullandı.

Murat Erkan: "8 Mart Kadınlar Günü bizim için farkındalık günü"

Murat Erkan ise toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Son zamanlarda kadına şiddet konusu çok sık gündemiz geldi. Türk milleti olarak hep beraber kenetlenerek bu konuya odaklanarak hayatımızdan tamamen çıkarma konusuna odaklanacağımızı düşünüyorum. Bireylerin, şirketlerin herksin üzerinde sorumluluk düşüyor. 8 Mart Kadınlar Günü bizim için farkındalık günü. TFF ile uzun yıllardır çok güzel bir birlikteliğimiz var. Sponsordan ötesine geçti. Çok gurur duyduğumuz bir iş birlikteliği. Kadınlar Futbol Milli Takımı bu iş birliğinin parçasıydı. Bugün bir kat daha büyütüyoruz. Ligin de sponsoru oluyoruz. Turkcell olarak iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Turkcell'in elinin değdiği yerlerde başarı da geliyor. TFF'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Buna konuda verdikleri önemden dolayı. Turkcell'in kadınlar konusunda projeleri var. Turkcell kendi içinde cinsiyet eşitliğine maksimim önem veren bir şirket. Eşit işe eşit ücret. Bu farkındalığa turkcell ile çok önem veriyoruz. Kadınlarımızın bileziklerinin sayısı arttırmak istiyoruz. Her anlamda bu farkındalığı arttırıyoruz. Benim futbolda sevdiğim yaklaşım çift forvet. Kadınlarımız beraber güzel işler yapacağız. TFF'ye çok teşekkür ediyorum. Yaptığımız işten gurur duyuyoruz. İnşallah daha güzel işler yapacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Nihat Özdemir: "Kadın Ligimizi başlatacağız"

Özel bir günde özel bir şey için topladıklarını ifade eden Nihat Özdemir, “Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Emekleriyle, sevgileriyle, yürekleriyle daima ilham kaynağı olan kadınlarımızın bu anlamlı gününü canı gönülden TFF adına kutluyorum. Kadınlarımız şanlı tarihimizde ülkemizi istikbal ve istiklal mücadelesinde hep ön planda yer almıştı. Hayatın her alanında önemli görevler üstlenen tüm kadınların örnek olduğu bilgilerimiz dahilindedir. Kadına yönelik ayrımcılığın, şiddetin son bulması için hepimize daha büyük sorumluluklar düşmektedir. TFF olarak Türk sporunun en önemli destekçilerinden Turkcell ile çok özel bir anlaşmaya imza atıyoruz. Atacağımız imza ile Kadın Milli Takım sponsorumuz olan Turkcell, Kadınlar 1. Ligimizin isim sponsoru olacak. Bu anlaşmayı özellikle 8 Mart günü imzalamak istedik. Bu konuda Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'a teşekkür ediyorum. Kadınlarımıza eşit destekleri olduğunu bir kez daha gösterdiler. 2002'den beri 19 yıldır aralıksız federasyonumuzu ana sponsorluğu yapan milli takıma maddi ve manevi destekleri bulunan Turkcell aynı zaman ampute futbolunun uzun dönem lokomotifi de oldu. Kısa süre önce de e-milli takıma destek verdi. Önümüzdeki iki dönemde Turkcell Kadınlar Ligi adı altında oynanacak. Türk kadının gücünden, Türk futbolunun daha çok faydalanmasını istiyoruz. Federasyonumuz Tük kadınına inanıyor ve değer veriyor. Kadın futbolunun Avrupa'da üst seviyeye ulaşması için çalışıyoruz. Gelişmesi için her türlü çabayı gösteriyoruz. 1 yıl önce düğmeye bastık ve önemli bir karar verdik. Kadın Milli Takım Teknik Direktörlüğüne Necla Güngör Kırağası'nı getirdik. Kendisi ile milli takımımız önemli adımlar attı. Oyuncularımı, hocalarımız kutluyorum, başarılar diliyorum. Kadın futboluna verdiğimiz önemi UEFA yakından takip etmektedir. Bu konuda farklı konuda projeleri hayata geçiyoruz Bir müjde daha vermek istiyorum. Pandemi nedeniyle dünyada tüm kadın ligleri iptal edilirken, biz önemli bir adım attık. Kadın ligimizi yakın bir zaman içerisinde başlatacağız. Detayları yakın zaman içerisinde açıklamayı planlıyoruz. Bu heyecan verici gelişmenin de kadın futboluna önemli katkı vereceğine inanıyoruz. İçimizdeki bu heyecan yarınlar için umut veriyor" diye konuştu.

"2023 yılında kadın hakemlerine Süper Lig'de görev vermek için çalışma içerisindeyiz"

2023 yılında kadın hakemlerine Süper Lig'de görev vermek için çalışma içerisinde olduklarını belirten Özdemir, "Bu hafta 2. ve 3. Lig'de hakemlerimizi görevlendirdik. 8 Mart dolayısıyla. Hakemler konusunda hala yeterli değiliz. Bu konuya önem vermemiz lazım. Kadın futbolu sadece ülkemizde değil, dünyada hızlı ilerliyor. Hakemler konusunda Avrupa iyi hakemler yetiştirmeye başladı. Süper Kupa'da 3 Fransız bayan hakem yönetti. İnşallah bu artarak devam etmeli. Futbolda kadın hakemlerimiz görev alırsa kaliteyi ve standardı arttıracağına inanıyorum" dedi.

Kadınlar liglerin tahminen 17 Nisan'da başlayacağını belirten Başkan Özdemir, "Pandemi olayı çok önemli. Seyahat imkanlarının zor olduğunu da düşünerek bütçemizi de planladık. Bütün takımlarımızın büyük ihtimalle Antalya'da toplayıp ligimi kısa lig olarak oynayacağız. İnşallah şampiyonu da orada tespit edeceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından imzalar dijital ortamda tabletler üzerinden atıldı.