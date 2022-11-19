Kadınlar Futbol Süper Lig'inde Fomget Rüzgarı esmeye devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget, Konak Belediyesi'ni mağlup ederek ligde 5'te 5 yaptı. Başkent ekibi Süper lig B grubundaki liderliğini sürdürdü.

Ligde aldığı farklı skorlarla dikkatleri çeken Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget, Konak Belediyesi takımını da 7-0 yenerek ligde 5'de beş yaptı. Bu sonuçla Başkent ekibi Süper lig B grubundaki liderliğini sürdürdü. İzmir'de oynanan maça oldukça iyi başlayan Fomget, 7. dakikada Ümran Özev 17. dakikada Yana Derkach, 40. dakikada Daria, 45. dakikada Olha, 57. dakikada Olha, 65. dakikada Yuliia ve 69. dakikada Daria'nın golleriyle müsabakadan 7-0 galip ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 15 yapan Fomget, liderliğini sürdürdü. Attığı 20 golle ligin en fazla gol atan takımı olan Ankara temsilcisi, kalesinde sadece 2 gol gördü. Başkent ekibi şu anda Galatasaray ile birlikte ligin en az gol yiyen ekibi.

"Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyon olmak için yola çıktık"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Kulübü Başkanı Ahmet Öksüz alınan farklı galibiyetten dolayı son derece mutlu olduklarını belirterek, "Biz bu sezon yola Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyon olmak için çıktık. Çok iyi bir kadromuz ve teknik heyetimiz var. Ayrıca takımımızda tam aile ortamı oluşturduk. Maç ve antrenmanlardan arta kalan zamanlarda bile futbolcularımız birlikte vakit geçiriyor. Kısacası tam bir takım olduk. Bu takım ruhu da sahaya yansıyor. Şu an beşte 5 yaptık. 20 golle ligin en golcü takımıyız. Sadece 2 gol yedik. Ve 15 puanla ligin zirvesindeyiz. Hedefimiz ligin son maçına kadar zirvede ki yerimizi koruyup Başkente süper lig şampiyonluğunu getirmek. Buna olan inancımız tam" şekilde konuştu.