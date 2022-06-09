Kadınlar jinekolojik rahatsızlıklarda uzman kişilere danışmalı

Son dönemde Türkiye'nin bu konuda çıkardığı uzman sayısının mutluluk verici seviyede olduğunu belirten uzmanlar, bu konuda şikayeti bulunan kadınların mutlaka bir jinekoloğa danışmaları gerektiğine vurgu yapıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Ali Doğukan Angın, kadınların jinekoloji ile ilgili olan rahatsızlıklarını yeni yeni dile getirebildiklerini ve bunun bir çaresi olup olmadığını yeni yeni araştırmaya başladıklarını söyledi. Dr. Angın, “Bir çok hastamızdan yıllardır benim böyle bir rahatsızlığım vardı. Fakat bunun bir tedavisi olduğunu bilmiyordum” cümlesini sık sık duyduklarına dikkat çekti.

Son dönemlerde kadın hastalıklarında gelen şikayetler içerisinde en sık şikayetleri sıralayan Angın, "Yağlı ve şişkin bölgeler, idrar kaçırma ve genital siğiller olarak sıralayabiliriz. Tedaviler doğru teknikle doğru zamanda doğru kişiye uygulandığında pek çok alanda olumlu katkı sağlar” şeklinde konuştu.

Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği'nde de Kadıköy Şube Başkanı olarak görev yaptığını dile getiren Dr. Angın, “Huzurlu insan, mutlu bir evlilik ve aile yaşantısı için sloganıyla halkımıza yardımcı olmak, sorulara bilimsel yanıtlar vermek için azami çaba gösteriyoruz" dedi.