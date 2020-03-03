Kadınlar, “Maltepe Kadın Forumu”nda buluşuyor

Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden, pek çok farklı alanda çalışma yürüten kadınlar 5-6 Mart'ta Maltepe'de bir araya gelerek, yaşadıkları sorunları ve ortak çözüm önerilerini konuşacak.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın ev sahipliği yapacağı “Maltepe Kadın Forumu” Türkiye'den ve 13 ülkeden siyasetçi, gazeteci, sanatçı, yazar, aktivist pek çok kadını bir araya getirecek. 5-6 mart tarihlerinden iki gün boyunca sürecek forumun sunuculuğunu ve moderatörlüğünü ise gazeteci Özlem Gürses yapacak.

Viyana'dan Lübnan'a kadınlar katılıyor

Forumun ilk gününde “Toplumda Kadının Yeri” ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konuları ele alınacak. Gazeteci Özlem Gürses'in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek ilk oturumda, Viyana Eyalet Milletvekili Şafak Akçay, Bosna Hersek'ten, Srebrenica Katliamı mağduru Advija İbrahimoviç, Hamburg Altona Eski Belediye Başkanı Liane Melzer, Lübnan Amerikan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hoda Rizk konuşmacı olarak katılacak. Afganistan'dan foruma katılacak olan Öğretim Üyesi Dr. Aliye Yılmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek ikinci oturumda Gazeteci Vusala Mammadova, Karlov Vakfı Başkan Yardımcısı Lillia Nurova, Viyana Belediyesi Entegrasyon ve Çesitlilik Dairesi Kamu Görevlisi Hanife Anıl konuşmacı olacak. Gazeteci, yazar Levent Gültekin'in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek 3. Bölümde Azerbaycanlı Öğretim Görevlisi Dr. Südeba Salihova, Gagavuzya Halk Meclisi Milletvekili Elena Karamit, Bosna Hersek Milletvekili Azra Okiç, Pakistan Fatima Jinnah Kadın Üniversitesi, Öğretim Üyesi Dr. Salma Nazar Khan konuşacak.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ele alınacak

Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Teker moderatörlüğünde yapılacak 4. Bölümde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Azerbaycan Khazar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Dr. Elza Semedova, Aktivist Anna Maslovets, Afganistanlı Nazife Jami, Azerbaycanlı Jamila Abdullayeva konuşacak. “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”nin ele alınacağı ilk günün 5. Ve son bölümünde ise moderatörlüğü Gazeteci Yazgülü Aldoğan üstleniyor. 5. bölümde Dijital Topuklar Blog Yazarı Elif Doğan, Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Direk, Kosova Milletvekili Teuta Haxhiu, Yanındayız Derneği Üyesi Murat Yeşildere konuşmacı olacak.

Sanatçı, gazeteci ve siyasetçiler konuşacak

Maltepe Kadın Forumu ikinci gün oturumlarında ise “Kadının Ekonomiye Katılımı”, “Eğitim ve Fırsat Eşitliği”, “Siyasette Kadın Temsiliyeti”, “Endüstriler ve Kadın”, “Benim Hikayem, Senin Hikayen” konuları ele alınacak. İkinci gün oturumların ilk bölümü Gazeteci Didem Arslan Yılmaz yönetecek. İlk bölümde, Dünya Gazetesi yazarı Didem Eryar Ünlü, KAGİDER Başkan Yardımcısı Tijen Mergen kadının ekonomiye katılımını konuşacak. Özlem Gürses'in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek ikinci bölümde Köy Okulları Değişim Ağı Kurucusu Mine Ekinci, Öğretmen ve Aktivist Saadet Özkan, Yaka Koop. Başkanı Gülmay Gümüşhan, Arnavutluk Başkonsolosu, Blerta Kadzadej eğitim ve fırsat eşitliğini konuşacak. 3. bölümde “Siyasette Kadın Temsiliyeti” konulu oturumun moderatörlüğünü CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi üstlenecek. Bu bölümde Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse ve KADER Başkanı Nuray Karaoğlu konuşacak.

Kadınlar kendi hikayelerini anlatacak

Kapital Medya'dan Alev Kaynak'ın moderatörlüğünde yapılacak 4. bölümde ekonomist Ufuk Tarhan, oyuncu Tuba Ünsal ve yazar Azra Kohen, “Endüstriler ve Kadın” konusunu ele alacak. Forumun “Benim Hikayem, Senin Hikayen” başlıklı son oturumunu ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Lale Karabıyık yönetecek. Son oturumda ise Suriyeli Gönüllü Mülteci Tercümanı Zeynep Yusuf, görme engelli Psikolog Şule Sepin İçli, Gülsha Kurucusu Gülşah Gürkan ve oyuncu Nazan Kesal konuşacak. Forumun kapanış etkinliğinde ise Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde Nazan Kesal, “Yaralarım Aşktandır” isimli tek kişilik gösterisini sahneleyecek