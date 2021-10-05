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Kadınlar Şampiyonlar Kupası: VakıfBank: 0 - Eczacıbaşı Dynavit: 0

Kadınlar Şampiyonlar Kupası Finali’nde Vakıfbank ile Eczacıbaşı Dynavit, Burhak Felek Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Kadınlar Şampiyonlar Kupası Finali'nde Vakıfbank ile Eczacıbaşı Dynavit, Burhak Felek Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.


Kadınlar Şampiyonlar Kupası sahibini buldu. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada, Eczacıbaşı Dynavit'e karşı üstün bir oyun ortaya koyan Vakıfbank, salondan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak kupaya uzanan taraf oldu.



Salon: Burhan Felek


Hakemler: İlhami Şenyurt, Ebru Kaya


Vakıfbank: Cansu, Kübra, Gabi, Haak, Hackley, Zehra, Buket, Tuğba, Ayça (L), Meryem


Antrenör: Giovanni Guedetti


Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Beyza, Merve, Hande, McKenzie, Ognjenovic, Simge (L), Saliha, Heyrman, Fatma


Antrenör: Ferhat Akbaş


Setler: 3-0 (25-21, 25-19, 25-19)

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