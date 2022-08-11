Kadınlar, Temel Makyaj Kursu'nda kendilerini geliştiriyor

Bağcılar Belediyesi tarafından açılan Temel Makyaj Kursu'na kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, hem günlük hayatta kendi makyajlarını yapıyor hem de verilen sertifikalarla güzellik merkezleri, kuaför salonları gibi yerlerde çalışma imkânı buluyor.

Bağcılar Belediyesi tarafından açılan ve Bağcılar Belediyesi Kadın Aile Kültür Sanat Merkezi'nde yaz döneminde de hizmet veren Temel Makyaj Kursu'na kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Haftanın üç günü bir araya gelen kadınlar, Kuaförlük ve Cilt Bakamı uzmanı Gülümser Kılıç'tan günlük ve gece makyajı üzerine eğitim alıyor. Ellerine kalemleri, allıkları, fondöten fırçalarını alan kursiyerler, Kılıç'ın anlattıklarına uyarak makyaj yapmayı öğreniyor. Yüz anatomisi, hijyen, makyaj malzemelerinin kullanımı gibi teorik bilgiyi alan kadınlar, birbirleri üzerinde pratik yaparak doğru makyaj yapmayı öğreniyor.

“Kendi ciltlerini tanıyarak makyaj yapmalılar”

Makyajda en büyük hatanın kişinin kendi cildini tanımaması olduğunu belirten Kuaförlük ve Cilt Bakamı uzmanı Gülümser Kılıç, “Öğrencilerimiz birkaç dersten sonra bugüne kadar yaptıkları makyajın yanlış olduğunu fark ediyorlar. Kendi yüz şekillerini ve ciltlerini tanıyıp ona uygun tonda ürünleri kullanmaya başlıyorlar. Kursumuzun iki faydası var. Burada aldıkları eğitimle hem kendi günlük ve gece makyajını yapıyorlar hem de elde ettikleri sertifikalarla güzellik merkezi, kuaför salonu ve televizyon kanallarında makyöz olarak çalışabiliyorlar. İsteyenler gerekli şartları sağladıktan sonra kendi işyerlerini de açabilir” diye konuştu.

“Bu kursun bana katkısı çok oldu”

Kursun katkısının olduğunu ve makyaj tekniğini öğrendiğini dile getiren Zerrin Simo,”Makyaj yapmayı biliyordum ama doğru yöntemleri bilmiyordum. Şimdi doğru yöntemleri öğrendim. Yanlış makyaj yapıyormuşum. Bu kursun bana katkısı çok oldu” dedi.