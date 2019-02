Kadınlara 'evde geri dönüşüm' dersi

Bağcılar'da düzenlenen 15'inci Kadınlar Şurası'na katılan uzmanlar, sıfır atıktan sosyal medyanın etkilerine kadar farklı konularda sunumlarla ev hanımlarını bilgilendirdi. Çevre mühendisi Esra Yüce, evde geri dönüşüme yönelik kadınlara “Meyve atıklarını komposto yapın ve faturanızı düşürmek için telefon şarj aletini prizde bekletmeyin” gibi pratik önerilerde bulundu.

Bağcılar Belediyesi Kadın Meclisi tarafından gerçekleştirilen 15'inci Kadınlar Şurası'nda her yaştan ve meslekten çok sayıda kadın Halk Sarayı'nda bir araya geldi. Şura'nın açılış konuşmasını yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Hayatın her alanında herkese ve her kesime hizmet etmenin Bağcılar'ı birlikte yönetmenin mutluluğu ve güzelliğini yaşadık. Bunlardan biri Kadınlar Meclisi'miz. Yaptığı çalışmalarla yurt içi ve yurtdışında kardeşlik köprüleri kurma noktasında hep öncülük ettiler. Toplumumuzun temel taşı aile, ailenin de temel taşı kadındır. Kadına değer vermeyen geleceğini göremez” dedi.

“Telefonun şarj aletini boşta prizde bekletmeniz faturanın yüzde 5 artmasına neden olur”

Protokol konuşmalarının ardından şuraya konuşmacı olarak katılan alanında uzman isimler sunumlarını yaparak davetlileri bilgilendirdi.“Elektronik Ticarette Hanımeli” konusunda sunum yapan TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Güner Kal, kadın girişimcilere yönelik projelerini anlatarak başladığı konuşmasında şunları söyledi: “Yerli üretimi desteklemek amacıyla projeler yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak bu yıl 5 bin kadına kod yazmayı öğretmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Sıfır Atık” konusunu ve israfı ele alan Çevre Mühendisi Esra Yüce, herkesin geri dönüşüme katkıda bulunabileceği önerilerde bulunduğu konuşmasında şunlara değindi: “Bizim atık dediğimiz şeylerin hepsi geri dönüşebilir. Bugün bir şey ambalajlı olunca daha güvenilir ve kaliteli gelmeye başladı. 100 kilo çöpünüz var diyelim. Araştırmaya göre bunun 55 kilosu organik çöp ve yemek atıkları, 15 kilosu kağıt atık, 3 kilosu cam 2.62'si plastik ve 10 kilosu ise poşet. Çöpe atınca geri dönüşmediği için değer kaybediyoruz. Sağlıklı olmak istiyorsak plastiği azaltmamız gerekir. Gereksiz yere naylon poşet kullanmayacağız. İsraf etmeyeceğiz. Dökülen yağlar kanalizasyonda kirliliğe neden oluyor. Yağları pet şişede biriktirip atık yağ bidonlarına bırakın. Bunlardan biodizel yakıt üretiyoruz. Meyve atıklarını komposto yapabilirsiniz. Toprak alana gömerek gübreye çevirebiliriz. Kullandığımız elektronik aletlerde A sınıfı aletleri tercih etmemiz faturamızın yüzde 30 oranda düşmesini sağlar. Telefonun şarj aletini boşta prizde bekletmeniz faturanın yüzde 5 artmasına neden olur” dedi.

“Başkasının paylaşımlarını görüp kıskanıp depresyona girebilen oluyor”

Uzman Psikolog Esra Aydın, ise konuşması öncesinde katılımcılara çigong egzersizi yaptırarak enerjisini dengelemesi yaptı. “Sosyal Medyanın Kadın ve Aileye Etkileri”ni anlatan Aydın, “20-45 yaşarasında bir araştırma yapılmış ve 40 kadından bilgiler toplanmış. Kadınlar, sosyal medyanın olumlu yanları olarak; eğlenmek, yeni arkadaşlar edinmek, eğitim için kullanmak olduğunu söylemiş. Bağımlıyım diyenler de olmuş 20 yıl sonra arkadaşımı buldum diyen de. Ama olumsuz yanları da var tabi. Sosyal medyanın aldatıcı yanları olabilir. Olumsuz yönlerinden biri depresyon. Başkasının paylaşımlarını görüp kıskanıp depresyona girebilen oluyor. İnsanların birbirleriyle iletişimini azaltabiliyor. Aile üzerinde de etkisi var. Boşanma nedenlerine bakıldığında şiddet ve sosyal medya başı çekiyor. Sosyal medyada çok zaman geçirmek boşanmaya neden oluyor. Sosyal medyayı bilinçli kullanmak gerekir” diye konuştu.

Klinik Psikolog Şengül Yarımoğlu Çakıcı ise “Çocukları ve Eşleri Bağımlı Olan Annelerin Durumu ve Çözüm Önerileri” konusunda sunum yaptı. Çakıcı, teknolojiden uyuşturucuya kadar bağımlılık çeşitlerini anlatıp ebeveynlere çözüm yollarını gösterdi.