Kadınlara istihdam sağlayacak yeni proje

Projeyle birlikte herhangi bir nedenle toplumdan uzaklaşmış, mesleği olmayan kadınlar topluma kazandırılacak.

Memorial Sağlık Grubu, kadınları istihdam ederek iş yaşamına kazandırmak ve gelecek kurmalarına yardımcı olmak için toplumsal farkındalık oluşturacak “Kadınlar Omuz Omuza” sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Projeyle birlikte herhangi bir nedenle toplumdan uzaklaşmış, mesleği olmayan, yaşamını tek başına sürdürmeye çalışan, barınma ve hayatını sürdürebilmek için yardıma ihtiyaç duyan, eğitim hakkından mahrum kalmış kadınlar topluma kazandırılacak, iş yaşamına adapte olabilmeleri için onlara destek olunacak.

Ünlü isimlerden destek

İyi Niyet Derneği ve Memorial Sağlık Gurubu işbirliği ile gerçekleştirilen “Kadınlar Omuz Omuza” projesinin Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen lansmanında; sinema, televizyon, müzik ve moda dünyasından birçok ünlü ismin kadına destek mesajlarının yer aldığı fotoğraflar sergilendi. Projeye Açelya Akkoyun, Ahu Sungur, Aslı Tandoğan, Atiye, Aydilge, Belçim Bilgin, Bennu Yıldırımlar, Berfu Yenenler, Buse Sinem İren, Cansu Kurtçu, Deniz Türkali, Dicle Doğan, Fatma Karanfil, Fatma Turgut, Gonca Vuslateri, Göksel, Günseli Kato, Hale Soygazi, Hande Subaşı, İpek Bilgin, Özge Borak, Öznur Serçeler, Pınar Altuğ Atacan, Rozet Hubeş, Selda Alkor, Suzan Kardeş, Suzan Şen, Sümeyye Aydoğan, Tanju Babacan, Zara, Zeynep Beşerler gibi birçok ünlü isim destek verdi. Yapımcılığını Zuhal Ceran'ın gerçekleştirdiği “Kadınlar Omuz Omuza” projesinin çekimlerini fotoğraf sanatçısı Cengiz Dikbaş, moda tasarımcılığını ise Tanju Babacan yaptı.

"Hayatın tüm zorlukları ile mücadele eden kadınlarımıza istihdam sağlıyoruz"

Kurumun kadın istihdamına yönelik çalışmaları hakkında bilgi veren Memorial Sağlık Grubu CEO'su Uğur Genç, “Proje ile önemli bir kadın istihdamı hareketi başlatmanın gururunu yaşıyoruz. Kurumumuz kadın dostu şirketler arasında yıllardır öncü konumda yer alıyor. Grubumuzdaki 7 bin 500 çalışanımızın yaklaşık 5 binini kadınlar oluşturuyor. Yöneticilerimizin ise, yüzde 61'i şef üstü, yüzde 44'ü de müdür ve üstü düzeyde kadın yöneticilerden oluşuyor. Bizler halen bu oranları daha da geliştirmek için çaba sarf ediyoruz. Fırsat eşitliğine inanan bir kurumuz ve tüm süreçlerimizi bu doğrultuda planlıyoruz. İşe alımlarda kadınların handikaplarını giderecek şekilde alımlar planlamalar yapıyor; annelik, eş olma gibi durumları dikkate alarak kreş imkanı, annelik izinlerini uzatabilme olanakları sunuyoruz. Farklı şehirlerden gelip İstanbul'da çalışmak durumunda kalan kadın çalışanlarımıza lojman imkanı sağlıyoruz. Hayatın tüm zorlukları ile mücadele eden kadınlarımıza meslek edindirerek, onların mentörlerle işe tutunmalarını sağlayıp, yanlarında olacağız” şeklinde konuştu.

Kadınlara her anlamda yardımcı olduklarını ifade eden Genç, “Kadınlara iş alanında pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Bu durum aslında dünyanın bir problemi. Bu proje ile beraber sosyal hayatından soyutlanmış, mesleği olmayan kadınlarla görüşüp işe alıyoruz. 6 ay boyunca eğitim veriyoruz, daha sonrasında ise onları iş hayatına alıyoruz. Bizim yöneticilerimizin yüzde 64'ü kadınlardan oluşuyor. Kadınların birbirlerini örnek alarak kendilerini daha da üst pozisyonlara taşımalarını istiyoruz. Ülkemizin ekonomik gelişiminde kadınların iş gücündeki yeri çok önemli konumda yer alıyor. Projeye başlayalı iki ay oldu, bu süreçte 14 arkadaşımızı işe aldık. İleriye dönük sayımız limitsiz. Bizimle çalışmak isteyen kadınlarımıza kapımız açık” şeklinde konuştu.

Projenin pek çok kadın için umut olacağını belirten Memorial Sağlık Grubu İnsan Kaynakları Direktörü Özlem Çakar ise “Sağlık sektöründe kadın istihdamı yüksek seviyede yer alıyor. Biz tek başına hayatta duran, herhangi mesleği olmayan ve eğitim alamamış olan kadınlarımıza ulaşmaya çalıştık. Bu meslekler sağlık sektöründe her alanda çalışabilecek meslekler olacak. O yüzden onları mentörlerle karşıladık. Eğitimler alındıktan sonra kadınlarımız daha önce yapmadıkları işleri yapabilir hale gelecekler" dedi.

Proje kapsamında Memorial'da göreve başlayan Elif Ateş, işe en ihtiyacı olduğu dönemde kendisine destek olunduğunu belirterek, “Süreç çok çabuk ilerledi. Belirli aşamalardan geçtikten hemen sonra Memorial Şişli Hastanesi'nde hasta danışmanı olarak çalışmaya başladım” dedi.

Projeye destek verenler arasında yer alan oyuncu Özge Borak, “Projede yer almaktan dolayı çok mutluyum. Bu tür sosyal sorumluluk projeleri farkındalık oluşturmak için çok önemli. Kadınlar için bu projede yer almak ayrı bir gurur” ifadelerini kullandı.

Pınar Altuğ Atacan, “Kadınlar omuz omuza verince başaramayacakları hiçbir şey yoktur. Burada omuz omuza vererek bu güzel projeyle birlikte ihtiyacı olan kadınlara el uzatmış oluruz” diye konuştu.

Hande Subaşı, “Çok güzel bir proje, tüm kadınların ellerine sağlık. Umuyorum herkese umut oluruz. Hepimizin ayrı ayrı hikayeleri bulunuyor ama en güzeli de bir kadın olarak ayaklarımızın üzerinde durmaktır. Kadınlar güçlü ve cesaretli olsunlar, kadınlarımızın değerini bilelim” dedi.

Performans sanatçısı Dicle Doğan ise kadınların da toplumdaki herkes gibi eşit haklarının olduğunu belirterek, “Kadınlarımızın kendini bağımsızca ifade edebileceği alanlar bulmak için buradayız” dedi.