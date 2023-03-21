Kadınlara müjde: Bu cilt nemlendiricisi 21 günde kırışıklıkları en aza indirgiyor

Türkiye'de üretilen yeni nesil cilt nemlendiricisi ile 21 günde kırışıklıklar en aza indirgenebiliyor.

Kadınların korkusu haline gelen cilt kırışıklıkları yeni nesil nemlendiricilerle artık sorun olmaktan çıkıyor. Cilt kuruluğu olanlar için kalıcı çözümler sunan yeni nesil nemlendirici New Paradise markası tarafından üretiliyor. Ürettikleri nemlendirici ile 21 günde kırışıklıkları en aza indirdiklerini belirten Onur Evliyaoğlu, genç kalmak isteyen kadınlara yakında farklı müjdeli haberleri de vereceklerini söyledi.

“Ürünümüzle birçok kadınımızın yüzünü güldüreceğiz”

Ürün ile kısa sürede etkili sonuçların alınabileceğini ifade eden Evliyaoğlu, “Özellikle orta yaştaki kadınlar için artık kırışıklıkların sorun olmaktan çıkacağını söyleyebiliriz. Üstelik bu ürün ile çok kısa sürede etkili sonuçlar alınabilecek. Markamız ile birçok ürün çalışması yapıyoruz. Yeni nemlendiricimiz için geri sayım başladı. Özellikle orta yaş kadınların vazgeçilmezi olacak olan nemlendiricimiz ile birçok kadınımızın yüzünü güldüreceğiz” dedi.

“Cilt kırışıklıkları korkulu rüya olmayacak”

Bu ürün dışında farklı ürünler üzerinde de çalışmalarının devam ettiğini aktaran Onur Evliyaoğlu, “Genç kalmak isteyen kadınlarımıza yakında müjdeli haberlerimiz olacak, öncelikle 21 günde kırışıklıkları en aza indirecek olan nemlendiricimiz ile cilt kırışıklıkları kadınlarımızın korkulu rüyalarından biri olmaktan çıkaracağız. Tabii bu ürün dışında farklı ürünler üzerinde de çalışmalarımız sürüyor. Kadınlarımız için çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz” diye konuştu.