Dr. Deniz Ulaş, kadınların büyük korkusu hakkında efsaneler ve gerçekler konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Deniz Ulaş, “Mitolojik olarak evlilik ve düğün tanrısı anlamına gelen himen, o zamanlardan günümüze kadınlarda namusun bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Aile içinde bile konuşulması ayıp kabul edildiği için kızlık zarı ile ilgili doğru bilgilere ulaşmak özellikle bizim gibi muhafazakâr toplumlarda maalesef zor olmaktadır” diye konuştu.

Çevreden duyulan yanlış bilgilerle, abartılan korkunç ilk gece hikâyeleri ile genç kızlar ilk gece tecrübesi yaşadığını hatta ülkemizde her 10 kadından birinin bilinçaltına yerleşen korkular nedeniyle cinsel ilişkiye giremediğini belirten Doç. Dr. Deniz Ulaş, sadece doğru bilgilendirme ile ilk gece korkusunun yenilebileceğini vurguladı.

Doç. Dr. Deniz Ulaş; açıklamasında efsane ve gerçekleri şöyle aktardı;

“Efsane: Kızlık zarı enfeksiyondan korur.

Gerçek: Hayır kızlık zarı enfeksiyondan korumaz. Tıbbi olarak hiçbir görevi olmayan embriyolojik bir kalıntıdır.

Efsane: Kızlık zarı vajinanın derinininde bulunur

Gerçek: Hayır. Kızlık zarı tam olarak vajina girişinin 0.5-1 cm iç kısmında yer alan, farklı yapı ve şekilde olabilen bir dokudur. Kızlık zarı dışardan bakılınca görülmez, ancak iç dudaklar yanlara çekilerek görülür.

Efsane: Kızlık zarı vajinayı tamamen kapatır.

Gerçek: Hayır. Kızlık zarı vajinayı tamamen kapatmaz. Adet kanının ve vajinal salgıların dışarı atılabilmesi için ortasında dairesel bir açıklık (delik) bulunur. Bu sayede adet kanı ve vajinal akıntı dışarı atılabilir.

Efsane: Tek tip kızlık zarı vardır

Gerçek: Hayır tek tip kızlık zarı yoktur. Kızlık zarı çeşit ve özellikleri açısından kişiden kişiye farklılık gösterir. En sık görülen çeşidi, anüler tip dediğimiz ortasında düzgün kenarlı yuvarlak delik bulunan tiptir. Bazen deliğin kenarlarında doğal çentikler bulunabilir ve bu tırtıklı bir görüntüye neden olabilir. Diğer bir himen tipi ise septalı kızlık zarı dediğimiz türdür. Septalı kızlık zarında deliğin ortasından bir septa geçer ve kızlık zarını 2 bölmeye ayırır. Halk arasında bölmeli kızlık zarı da denir. Nadiren de kribriform kızlık zarı adı verilen elek şeklinde küçük küçük bir çok delikten oluşan çok delikli bekaret zarı görülebilir. Çok nadir görülen diğer bir bekâret zarı çeşidi de imperfore himendir. İmperfore himende kızlık zarının ortasında hiçbir delik bulunmaz (kapalı himen). Imperfore himen olan genç kızlarda adet kanının dışarı akabileceği bir delik olmadığı için hiç adet görememe şikayeti ile başvururlar. Bu durumda cerrahi olarak ameliyatla açılması gerekir (Himenektomi).

Efsane: Kızlık zarı bozulduğunda çok kanama olur.

Gerçek: Kızlık zarının ortasında bulunan deliğin genişliğine ve esnekliğine göre kızlık zarı kanaması değişir. Eğer kızlık zarı vajinayı çok daraltmışsa çok kanama olabileceği gibi, vajinayı daraltmıyorsa yani halk arasında esnek kızlık zarı varsa kanama birkaç damla da olabilir veya hiç kanama olmayabilir.

Efsane: Kızlık zarı bozulurken çok ağrı olur.

Gerçek: Normalde ilk gece ilişkide acı, ağrı olmayacağını söyleyen Doç. Dr. Deniz Ulaş Hızlı, kızlık zarı bozulmasının aslında kâğıdın bir kenarından ufacık yırtılması şeklinde olduğunu belirtti. Ama kadın kendini kasarsa ve o bölge kuru ise biraz ağrı hissedilebileceğini belirten Dr. Deniz Ulaş, ilk gecenin daha rahat olması için ön sevişmenin olmasını, gerekirse kayganlaştırıcı jel kullanılmasını ve kadının kendini rahat bırakması gerektiğini vurguladı.

Efsane: Sürtünme ile kızlık zarı bozulur

Gerçek: Hayır sürtünme ile veya mastürbasyonla kızlık zarı bozulmaz. Vajinaya sivri bir cisim girmediği sürece sürece ıkınma, ata binme, bisiklete binme ile kızlık zarı bozulmaz.

Efsane: Kızlık zarı bozulmadan hamile kalınamaz

Gerçek: Hayır kızlık zarı bozulmadan hamile kalınabilir. Hatta hiç ilişkiye girmemiş biri bile hamile kalabilir.

Efsane: Kızlık zarının ne zaman bozulduğu muayenede belli olur

Gerçek: Kızlık zarının ne zaman bozulduğu eğer üstünden 15 günden fazla süre geçmediyse anlaşılabilir. Ama ilişkinin üstünden 15 günden fazla zaman geçtiyse kızlık zarının ne zaman bozulduğu anlaşılmaz.

Efsane: Bekaret kontrolünde bir kadının kaç kişiyle beraber olduğu belli olur

Gerçek: Kızlık muayenesinde bir bayanın bakire olup olmadığı belli olur, ama kaç kişiyle ilişkiye girdiği belli olmaz.

Efsane: Kızlık zarının dikildiği partner tarafından anlaşılır

Gerçek: Kızlık zarı dikimi ile ilgili bana gelen en sık sorulardan biri de dikimin daha sonra eş tarafından anlaşılıp anlaşılamadığıdır. Eğer kızlık tamiri doğru teknik ve yöntem ile yapıldıysa, düzgün yara iyileşmesi olduysa siz söylemedikçe kesinlikle partneriniz dikim yapıldığını anlayamaz. Ama jinekolog, muayenede kızlık zarı dikimi yapıldığını anlar.”