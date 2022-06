Kadınların emeği uluslararası zirvede

Kadınların Karşılıksız Emeğinin Farkına Varalım" projesinin zirve toplantısı gerçekleşti. Programda, kadın istihdamının artırılmasına yönelik görüşler sunuldu.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen İşte Kadın Derneği ile Macaristan JOL-LET Derneği ve Adıyaman Genç Kuşak Kadın Girişimciler ve İstihdam Derneği (AKİD) ortaklığıyla yürütülen "Kadınların Karşılıksız Emeğinin Farkına Varalım" projesinin zirve toplantısı gerçekleşti.

2021 Nisan ayı itibarıyla başlayan proje kapsamında İstanbul-Adıyaman-Budapeşte arasında STK'lar aracılığıyla kadın girişimciler için kurumsal kapasite artırımına yönelik bir dizi eğitim ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirildi. Önemli ve derin araştırma içeren bu projede temel hedef, kadınların ücretsiz emeğinin farkına varılması ve ücretli emeğe dönüştürülmesi oldu. Projenin Türkiye'de istihdam ve sosyal politika üzerinde olumlu bir etki oluşturması hedefleniyor.

SGK, İŞKUR, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri'nden yetkililer, AB uzmanları, Kıdemli Araştırma Görevlisi Dr. Dorottya Szikra, Ohio APSAC Çocuk Politikası Başkanı Kıdemli Araştırma Görevlisi Dr. Maria Herczog, iş adamları ve gazetecilerin de konuşmacı olarak katılım sağladığı programda konuklar, kadın istihdamının artırılmasına yönelik görüşlerini sundu.

Sağlık problemi sebebiyle bir süredir hastanede bulunan İşte Kadın Derneği Başkanı Gülhan Akyazı, toplantıya video konferans metoduyla katılarak projeyi yürütmenin önemine dikkat çekti. Türkiye ve Macaristan'daki kamuoyu, STK'lar ve özel sektör kuruluşları arasında diyaloğu artırmanın yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerine ve istihdam için politika önerilerine katkıda bulunacağına inandığını söyleyen Akyazı, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Derneğin Başkan Vekili Fatma Çınar da hedeflerinin bu projeyle tarihte bir iz bırakacak, kadınların gerçekten hayatlarını değiştirecek ve onları olumlu etkileyecek bir politika önerisi sunmak olduğunun altını çizdi. AKİD Başkanı Birsen Günay ise “Dernek olarak kadınlarımızın emeklerine ve geleceğine katkıda bulunacak bu projede yer almaktan gurur duyduk” dedi.

Toplantıya katılan, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı AB Uzmanı Ayşe Deniz Arıcan, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı'nın STK'lara yönelik yeni proje çağrılarından bahsederek şunları söyledi: “STK'ların karar alma süreçlerinde daha fazla yer almalarını sağlayan bir hibe programımız olacak. Buna odaklanan çalışmalar desteklenecek. Ayrıca sosyal girişimciliği odağına alan bir destek programımız olacak. Şu an uygulaması devam eden bir Erasmus programı var. Bu kapsamda sivil toplum kuruluşları, çok çeşitli alanlarda iş birlikleri geliştirebilecekleri ve yapmak istedikleri çalışmalara form bulabilecekler.”

“Türk ortaklarımızdan çok şey öğrendim”

JOL-LET Denetim Kurulu Başkanı Dr. Zsolt Nemeskri ise üç gündür İstanbul'da olduğunu belirterek Türk ortaklarından çok şey öğrendiğini söyledi. Dr. Nemeskri sözlerini şöyle sürdürdü: “Yuvarlak masa görüşmeleri yaptık. En önemli şeylerden biri, iyi tartışmalar için çok yemek yememizdi. Çok lezzetliydi. Macar JOL-LET vakfının başkanı olmak, esenlik-refah demektir. Bu vakıf ve ben vakfımızın Türk ortaklarla ilk projesinde yer almaktan dolayı çok mutluyum. Bu, vakfımızın hayatında büyük bir adımdır. 20 yıldır işverenlerle, cinsiyet programları ile çalışıyoruz. Türk ortağımızla birlikte olmak bizim için gerçekten önemli. Çünkü belki Macaristan'da da benimseyebileceğimiz bir şeyler vardır. Ben aynı zamanda bir üniversite profesörüyüm. Ortaklığınız ve arkadaşlığınız için çok teşekkürler.”

Daha sonra söz alan Kıdemli Araştırma Görevlisi, Sosyal ve Kamu Politikası Araştırma Departmanı'ndan Dr. Dorottya Szikra ise Macaristan'daki aile politikalarından ve doğum izinlerinin öneminden bahsederek, “Macaristan'da doğum izinleri ücretsiz emeğin ücretli emeğe dönüşmesine yardımcı oluyor. Böylece her yerde kadınlar tarafından tamamen ücretsiz bakım işi olmak yerine devlet tarafından ödeniyor” dedi.

Kıdemli politika analisti, İnsan Hizmetleri Enstitüsü, Columbus, Ohio Çocuk Politikası Merkezi Başkanı ve Program Direktörü Dr. Maria Herczog, Türkiye'de Aile ve Sosyal Hizmetler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı olarak yürüttüğü projelerden bahsetti. Herczog, “Yüzleşmemiz gereken en önemi sorunlardan biri bakım emeği krizi. Türkiye'de çoğunlukla büyükanne ve büyükbabalar küçük çocuklara bakıyor. Bu iyi çalışıyorsa, harika bir şey. Türkiye'de geleneksel aile yapısı şehirlerde de büyüyor fakat sanırım siz de bu konuda artan bir gerilimle karşı karşıyasınız. Macaristan'da sorun şu ki, akrabalarına evde bakılanlar için ödenen ücretler çok çok düşük” dedi.

Türkiye Gazetesi Ekonomi Müdürü Canan Eraslan ise şöyle konuştu:

“Kadına pozitif ayrımcılık son dönemin önemli unsurlarından biri. Fakat ben ayrımcılığın her türüne karşıyım. Aslına bakarsanız biz hakkımız olan ama yavaş yavaş elimizden alınan hakların iadesini alıyoruz. Türk toplumu anaerkil bir toplum. Annelerin sözü geçer evlerde. Bunun genele yayılması lazım. Dünyada beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz her şey aslında kadının yetiştirdiği insanlarla oluyor. Diktatörü de bir kadın yetiştiriyor, demokratı da; sanatçıyı da bir anne yetiştiriyor. Onun için her alanda bir izimiz var. Ben haberlerde kadının başarısını içeren haberleri yazmak istemiyorum. Çünkü kadın her işin üstesinde geliyor ve çok daha iyisini yapıyor. Sadece gölge olmayın yeter.”