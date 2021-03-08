"Kadınların konut sahipliği artıyor"

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 2020 yılında gerçekleşen 1 milyon 499 bin 316 konut satışından, 483 bin 7'sinin kadınlar adına tescil edildiğini belirterek, "Konut satışlarında kadınların payı yüzde 32,2'ye yükseldi" dedi.

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde kadınlara yapılan konut satış sayıları hakkında bilgi verdi. Özelmacıklı, 2019 yılında yüzde 31,2 paya sahip olan kadınlara yapılan konut satışının 2020 yılında yüzde 32,2'ye yükseldiğini söyleyerek, "1 milyon 499 bin 316 konut satışından, 483 bin 7'si kadınlar adına tescil edilirken, 892 bin 347'si erkekler adına tescil edildi. 23 bin 424 konut kadın ve erkek tarafından ortaklaşa alındı" ifadelerini kullandı.

"İstanbul ilk sırada"

Özelmacıklı “İstanbul 77 bin 209 konut satışı ve yüzde 16 payla Türkiye'de kadınlar tarafından en fazla konut satın alınan il oldu. İstanbul'da 149 bin 316 konut erkekler tarafından alınırken, kadınlar ve erkekler tarafından ortak alınan konut sayısı 5 bin 703 oldu. En az konut satışının gerçekleştiği iller kadınlarda 50 konut ile Ardahan, erkeklerde 130 konut ile Hakkari oldu” dedi.

2020 yılında en çok kadınlara konut satışı yapılan illere ilişkin de bilgiler veren Özelmacıklı, “Konut satışların en çok kadınlar adına yapıldığı şehirler yüzde 41 ile Çanakkale, yüzde 40 ile Balıkesir, yüzde 38 ile Muğla, yüzde 37 ile Aydın, Edirne ve İzmir, yüzde 36 ile de Giresun, Niğde, Sinop, Denizli, Uşak ve Düzce oldu. Kadınlar adına en az konut satışı yapılan beş ilimiz ise Ağrı, Şırnak, Siirt, Bitlis ve Muş olarak sıralanıyor” diye konuştu.

"Aile konutu şerhi kullanılabiliyor"

Özelmacıklı sözlerini şöyle tamamladı: “Aile konutu şerhi; eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği ve düzenli yerleşim amacıyla kullandıkları mekanların aile konutu olarak özgülenerek bu taşınmaz mal üzerinde eşlerin tek başlarına hukuki işlem yapmalarını engelleyen şerhtir. Aile konutu olarak özgülenen bu taşınmazın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutun aile konutu olduğuna dair şerhin verilmesini isteyebiliyor. İşlemin ise hiçbir harcı yok. Bu şerh ile malik olan eş, aile konutunun satış ya da bağışını eşinin rızası olmadan gerçekleştiremiyor".