Kadınların mağazada uçar tekmeli kavgası

Bahçelievler'de kızlar arasında sosyal medya üzerinden başlayan kavga gerçeğe dönüştü. Bir iş yerinde karşılaşan kızlar arasında ilk olarak sözlü başlayan kavgada daha sonra uçar tekme ve yumruklar havada uçuştu. Bir genç kızın Yeni Zelanda'nın yerli dansı olan "Haka"yı andıran figürler yaparak karşısındakine saldırdığı anlar ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Yaşanan bu anlar ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Bahçelievler'de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre C.Ş isimli bir kız sosyal medya üzerinden başka bir kız ile kavga etti. C.Ş geçtiğimiz gün kavga ettiği kız ile bir iş yerinde karşılaştı. Kızlar burada da tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.Ş olay yerine arkadaşlarını çağırdı. C.Ş.'nin arkadaşlarının gelmesi ile tartışma daha da büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların hava da uçuştuğu kavgada bir kişi çenesinden yaralandı.

Kızların tekmeli yumruklu kavgasını vatandaşlar ayırdı

Kavga çevrede bulunan diğer vatandaşların araya girmesiyle güçlükle son buldu. Kavgayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kavgaya karışan kızları gözaltına alarak karakola götürdü. Olaya karışanlardan C.Ş isimli kızın birçok suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.