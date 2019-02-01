Kadınların okuma-yazma hayali gerçeğe dönüştü

Maltepe Belediyesi tarafından hizmete açılan Gülsuyu Kadın Danışma Merkezi, 7'den 70'e ilçedeki tüm kadınlara umut oluyor. Merkezde çeşitli nedenlerle okula gidemeyen kadınlara ücretsiz okuma yazma öğretiliyor.

Maltepe Belediyesi Kadın Aile ve Engelli Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Gülsuyu Kadın Danışma Merkezi'nde okuma yazma bilmeyen kadınlara destek veriliyor. Çeşitli nedenlerle okula gidemeyen ya da bırakmak zorunda kalan farklı yaş grubundan kadınlar, okuma yazmayı öğrenip hayatlarını kolaylaştırmak için çaba harcıyor.

75 yaşındaki Zeynep Akpınar, okuma yazma bilmediğinden dolayı yaşadığı zorluklara son vermek için kursa başladığını belirterek, “Hastaneye gittiğimde derdimi anlatamıyorum. Günlük hayatta çok zorluk yaşıyorum. Gidip geleceğim yeri, hangi arabaya bineceğimi bilmiyorum. Yanlış taşıta bineceğim korkusuyla bir yere gidemiyorum. Bu zorluklara son vermek için kursa başladım. Okumak çok güzel bir şey. İnşallah okumayı sökeceğim” dedi.

Esenkent Mahallesi sakinlerinden 35 yaşındaki ev hanımı Suna Tugar ise okuma yazma öğrenmek isterken bir arkadaşının tavsiyesiyle merkeze geldiğini söyledi. 3 çocuğu olan Tugar, “Danışma merkezinde nakış kursuna giden arkadaşım burada okuma yazma dersleri verildiğini söylemişti. 16, 14, en küçüğü 8 yaşında üç çocuğum var. Çocuklarıma derslerini çalışmasında destek olamadığım için üzülüyordum. Okursam evlatlarıma daha çok destek olurum. Birinci sınıfa giden 8 yaşındaki oğlumla birlikte okumayı inşallah sökeceğim. Oğlum ‘Öğrenirsin, beraber çalışırız' diyor. Ders çalıştığımda bana bakıyor. Daha hevesli oluyor. Ali Kılıç'tan Allah razı olsun burayı açtığı için. Harfleri biliyordum, şimdi çarpıştırıyorum. Okuma yazma bilmeyen herkes gelsin öğrensin” diye konuştu.

Okuma yazma kurslarına katılan 36 yaşındaki Mardinli Fehime Ablay da, 16 yıldır Gülsuyu'nda yaşıyor. Adını ve soyadını yazmayı kursta öğrendiğini söyleyen Ablay, duygularını şöyle anlattı:

“Kardeşlerimin hepsi okudu. Bir ben okuyamadım. Köyde okul yoktu. Şehre gelince de boy uzadı, yaş büyüdü. Okuma yazmayı öğrenmeyi çok istiyordum. Ev hanımıyım. İki oğlum, bir kızım var. Ev işlerinden, temizliğinden, yemeğinden, koşturmaktan, çocuklarla ilgilenmekten vakit kalmıyor, yapamıyorsun. Burası açıldığından beri geliyorum çok şükür, Başkanımıza teşekkür ediyorum. Okuma yazmamız hiç yoktu. Burada ismimizi, soy ismimizi yazmayı öğrendik. Telefon numaramızı öğrendik. Cep telefonu mesajı yazmayı öğreniyorum yavaş yavaş. Güzel bir şey. Dün eşime bir mesaj yazdım. İnanmadı, ‘Sen mi yazdın?' dedi. Sildi, tekrar yaz dedi. Çocuklarım bazen, ‘Anne hiçbir şey bilmiyorsun, bir şeyler öğrenseydin' diye söylerlerdi. Şimdi anne çok iyisin diye moral verip, destek oluyorlar. İnsanın hoşuna gidiyor. Evimize de yakın olduğu için çok mutluyum. Uzak olsaydı çocuk olduğu için gitmekte zorlanırdım. Yağmurlu havada olsa da küçük kızımla birlikte geliyorum. Derslerimi aksatmıyorum. Öğrenmek isteyenlere gelin diyorum. Dua ediyoruz iyi ki de açılmış. Allah hocamızdan da, Başkanımızdan da razı olsun.”

“Tüm kadınlara umut olduk ”

Göreve geldiği günden bu yana sürekli mahallelerde halk toplantıları yaptığını ifade eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, bu toplantılarda en çok da kadınlar tarafından okuma-yazma kursu taleplerinin dile getirildiğini vurguladı. Eğitime çok önem verdiklerini söyleyen Kılıç, “Maltepe'de kadın ayrıcalıklıdır. Biz her zaman kadın-erkek eşitliği çerçevesinde, kadınların hem ekonomik, hem eğitim hem de sosyal anlamda özgürce yaşadığı bir kent için mücadele ediyoruz. Bu kapsamda istihdam atölyeleri açarak, yüzlerce kadına iş kapısı sağladık. Şiddet mağduru kadınlara danışma merkezlerimizde ücretsiz psikolojik, sosyolojik ve hukuksal destek sağlıyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızın bir diğer ayağı ise işte mahallelerde kurduğumuz merkezlerde verdiğimiz bu ücretsiz okuma-yazma kursları. Bu anlamda kadınlardan çok talep aldık. Buna kayıtsız kalamazdık” dedi.