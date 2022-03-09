Kadınların sloganları her “yerde”

Kadıköy Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde belediye çalışanlarının duygu ve düşüncelerinin yer aldığı 21 sloganı, gece Kadıköy sokaklarına yansıttı. Projeksiyonlarla caddelere ve sokaklara yansıtılan sloganlar büyük ilgi gördü.

Kadıköy Belediyesi bu yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajını farklı bir yöntemle verdi. Belediye çalışanlarının duygu ve düşüncelerinin yer aldığı 21 slogan, Kadıköy cadde ve sokaklarına yansıtıldı. Gecenin karanlığını aydınlatan sloganlar, kadınlar tarafından büyük beğeni topladı. Kimi bir daha baktı kimi de fotoğrafını çekti.

Sokaklar kadın sözleriyle aydınlandı

Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi tarafından 8 Mart haftası boyunca Kadıköy cadde ve sokaklarını kadın sloganlarıyla aydınlatan bir çalışma yapıldı. Çalışma kadınlar tarafından büyük beğeni topladı.

Yere projeksiyon cihazı ile yansıtılan yazılar arasında, “Erkek şiddetini yıkıp yerine brokoli ekeceğiz”, “Saçımı süpürge etmiyorum, süpürgeme binip uçuyorum”, “Ne giydiğim zevk meseledir, ahlak meselesi değil”, “Kadınlar birlikte güçlü”, “Geceleri de sokakları da meydanları da terk etmiyoruz”, “6284'ü uygula! faili koruma!” “Kadın istihdamı sosyal sorumluluk projesi değil, haktır!”, “Kadın kadının yurdudur, kadın dayanışması yaşatır!”, “Ne şan şöhretiniz ne de takım elbiseniz. Suçunuzu hafifletmez. imza:gerçek adalet!”, “Beyaz atlı prens boşuna gelme”, “Kırmızı ruj politiktir!” gibi ifadeler yer aldı.

Bakan bir daha baktı

Kadıköy sokaklarında yansıtılan sloganları görünce çok mutlu olduğunu söyleyen Su Ökdemir, “Fikir olarak çok beğendim. Üstünün kapatılamayacağı ve karalanamayacak olması yönünden çok akılcı bir eylem şekli” diye konuştu.

Kadınların daha özgürce yaşayabildiği bir dünya hayalini paylaşan Melike Gencer de “Türkiye'ye ve Dünya'ya baktığımızda kadınlar hep arka plana atılıyor, ‘şunu yapamazsın bunu yapamazsın, sen susacaksın' deniliyor. İnsanların bize ‘şunu yapacaksın' demesini kesinlikle istemiyorum. Her zaman susturuluyoruz. 8 Mart‘ın sadece bir değil 365 gün kutlanması gerektiğini düşünüyorum. Ben ailemden böyle öğrendim” dedi.

8 Mart'ı müzikle, dansla kutlamak istediğini belirten Tuğba Bekgöz ise “8 Mart'ın çıkış noktası kadınların, kadın işçilerin mücadelesi. Yıllar geçmesine rağmen, biz hala aynı haklar için mücadele ediyoruz. Bunlar olmadan 8 Mart'ın müziklerle, çiçeklerle, danslarla, kadın olmanın getirdiği güzelliklerin keyfinin sürerek geçirmek isterim” ifadelerini kullandı.

Kadın dayanışmasının çok önemli ve değerli olduğunun altını çizen Gamze Felek de “Bu ataerkil düzen gerçekten her alanda karşımıza çıkıyor. Kendimizi ve kendi etrafımızı çok küçük şeylerle değiştirmekle başlayacak. Önce biz kadınlar birbirimize sahip çıkacağız. Daha sonrasında da haklı davamızı tüm dünyaya göstereceğiz” diye konuştu.

“Artık daha fazla kadın ölmesin” diyen Beray Velioğlu ise, “Sadece 8 Mart'ın değil, tüm günlerin Kadınlar Günü olarak değerlendirilmesini istiyorum. Artık daha fazla kadın ölmesin istiyorum. Umarım bir an önce yapılması gerekenler yapılır. Kadın kadının yurdudur evet ama bu mücadeleyi sadece kadınların değil erkeklerin de desteklemesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.