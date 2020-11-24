‘Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Ödülü'nün sahibi Aksa Akrilik oldu

Özel bir üniversitenin Kurumsal Yönetim Forumu'nun bu yıl 8'incisini düzenlediği Kadın Direktörler Konferansı'nda, ‘Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Ödülleri' açıklandı. Aksa Akrilik, BIST 100 endeksindeki şirketler arasında en yüksek puanı alarak ödülün sahibi oldu.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından hayata geçirilen Bağımsız Kadın Direktörler Projesi kapsamında, ‘8'inci Kadın Direktörler Konferansı' 19 Kasım tarihinde gerçekleşti. Bu yılın ana teması ‘Kapsayıcı ve eşitlikçi bir gelecek' olarak belirlenirken, etkinliğe çok sayıda uzman isim katıldı. Online olarak düzenlenen konferansta Aksa Akrilik, 'Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Ödülü'ne layık buldu. Şirket adına ödülü, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Lale Develioğlu aldı.

Yüzde 19 küresel pazar payıyla dünyanın önde gelen akrilik elyaf üreticilerinden olan Aksa Akrilik, 2020'deki başarılı performansı nedeniyle bir ödüle daha layık görüldü. Üniversitenin Kurumsal Yönetim Forumu akademisyenleri tarafından geliştirilen ve Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) 100'e kayıtlı olan kurumları kapsayan ‘Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulları Endeksi'nde bu yıl en yüksek puanı alan şirket, ödülün sahibi oldu. Aynı zamanda Yüzde 30 Kulübü üyesi olan şirketin 9 kişilik yönetim kurulunda Nilüfer Dinçkök Çiftçi, Alize Dinçkök, İlknur Gül Uralcan ve Lale Develioğlu bulunuyor.

“Kadınlar, yönetim kurulunda karar kalitesini artırıyor”

Aksa Akrilik Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Lale Develioğlu, iş hayatında kadın görünürlüğünün önemini vurguladı.

Gelişmiş toplumlarda kadınların daha etkin rollere sahip olduğunu hatırlatan Develioğlu, “Kadınların hayata katılımlarının artması, toplumsal kalkınma ve refah seviyesini de olumlu etkiliyor. Bilimsel araştırmalara göre, en az yüzde 30 oranında kadınların bulunduğu yönetim kurullarında alınan kararların kalitesi niteliksel olarak gelişme sağlıyor. Bu anlayış doğrultusunda, her alanda kadın görünürlüğünün artırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliği dengesinin kurulabilmesi amacıyla şirket olarak kadın çalışanlara desteğimizi sürdürüyoruz” dedi.