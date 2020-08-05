Kadir Çakır, imzalı Beşiktaş formasına kavuştu

Amasya'da yaşayan 9 yaşındaki Kadir Çakır, hayalini kurduğu ve Beşiktaşlı futbolcuların imzalarının bulunduğu 5 numaralı formasına kavuştu.

Amasya Taşova Yenidere Köyünde bölgenin yöresel tarım ürünü olan çiçek bamyası dizerken fotoğrafları ile sosyal medyada İyilik Hareketi ekibinden imzalı Beşiktaş forması isteyen 9 yaşındaki Kadir Çakır, formasına kavuştu. Kadir'e, memleketi Amasya'nın plakası olan 05 yazılı formanın yanı sıra Beşiktaş kulübünden gelen spor ayakkabısı ve çeşitli hediyelerine kavuştu. Kadir Çakır, aldığı hediyeler sonrası İyilik Hareketi ekibi ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye teşekkür etti.

Hayalinin Vodafone Park Stadı'nda Başiktaş'ın bir lig maçını izlemek olduğunu söyleyen Küçük Kadir'e hediyelerini teslim eden iyilik hareketi platformu öncüsü Kasım Alper Özdemir; "Sosyal medyada Kadir'in fotoğraflarını görüp bize ulaşan ve bu hediyelere vesile olan Serdar Özarslan'a da ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen dönemlerde Kadir'i stadyuma da götürerek hayalini gerçekleştiririz. Çocukların olduğu her yer bir başka güzeldir ve çocuklarımız bu güzel ülkenin geleceğidir. İnşallah vatanına milletine faydalı örf adet ve kültürüne göre yetişen bir nesil için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.