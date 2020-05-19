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Kadir Gecesi'nde Korona virüsten hayatını kaybeden vatandaşlar için dua

Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar ve hastanede tedavi görenlerin şifa bulması için Kadir Gecesi’nde dua edilecek.

Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar ve hastanede tedavi görenlerin şifa bulması için Kadir Gecesi'nde dua edilecek. Pendik Belediyesi ve Pendik Müftülüğü tarafından belediyenin sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilecek programda okunan 1500 hatim-i Şerifin duası yapılacak.


Pendik Belediyesi, Kadir Gecesi'nde korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar ve hastanede tedavi görenlerin şifa bulması için Kadir Gecesi'nde dua programı düzenledi. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin tarafından yapılan açıklamada,”Kaybettiğimiz vatandaşlarımız ve hastalarımız için vatandaşlarımızı duaya davet ediyoruz. Okuduğumuz 1500 hatmi kaybettiğimiz vatandaşlarımız ve vatandaşlarımızın şifası için dualarla bağışlıyoruz” denildi. Ramazan ayı boyunca www.pendikhatim.com adresinde okunan 1500 hatim-i Şerifin duası Pendik Müftüsü Hüseyin Baş tarafından yapılacak . Vatandaşların duaya davet edildiği Program Pendik Belediyesi ‘nin Facebook ve İnstagram hesabından bu gece 21:15'te canlı yayınlanacak.

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