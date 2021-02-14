Kadir Topbaş'ın cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alındı

Vefat eden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş için Beyoğlu Belediyesi'nde tören düzenlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Kadir Topbaş, dün korona virüs tedavisi gördüğü hastanede vefat etmişti. Bugün defnedilecek olan Topbaş'ın cenazesi, Türk bayrağına sarılı olarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak Beyoğlu Belediyesi'nde yapılacak tören için belediye önüne götürüldü.