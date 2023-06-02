Kadir Yıldırım: "Dünya Şampiyonası için çok çalışıyorum, çok emek harcıyorum"

Milli kick boksçu Kadir Yıldırım, 17-26 Kasım tarihlerinde Portekiz'de düzenlenecek olan Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası için çok çalıştığını belirterek, şampiyon olmak isteğini söyledi.

İstanbul'da 17-21 Mayıs tarihlerinde bu yıl 8. kez düzenlenen Wako Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan milli kick boksçu Kadir Yıldırım, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. İstanbul'daki organizasyonda ikinci kez Dünya Kupası'nı kaldırdığını belirten Yıldırım, "İstanbul'da düzenlenen Wako World Cup Dünya Kupası'nda yarıştım. Orada 3 tane güzel nakavtın ardından dünya kupası şampiyonluğunun kazandım. Bu ikinci kez nasip oldu. Gerçekten çok güzel maçlar yaparak Dünya Kupası'nı kazanmış oldum" dedi.

"Dünya Şampiyonası için çok çalışıyorum, çok emek harcıyorum"

Kasım ayında Portekiz'de yapılacak olan Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası hakkında da konuşan Kadir Yıldırım, "Dünya Şampiyonası'na kick boks milli takımı olarak gideceğiz. Şampiyona vizesini 17-21 Mayıs'ta yapılan Dünya Kupası'nda şampiyon olarak aldım. Dünya Şampiyonası, Portekiz'de düzenlenecek. Portekiz'e ikinci kez gideceğim. 2006 yılında da orada Avrupa Şampiyonası'na katılmıştık. Şimdi Dünya Şampiyonası'na gitmek nasip olacak. Portekiz'den, İstanbul'a döndüğümde Dünya Şampiyonası kupası ve madalyasıyla gelmiş olacağım. Bunun için çok çalışıyorum, çok emek harcıyorum. Nasip olursa dünya şampiyonluğu gelecek" ifadelerini kullandı.

"12 ayımın 11 buçuk ayını antrenman yaparak geçiriyorum"

Hazırlık sürecine kamp çalışmaları ile devam edeceğini ifade eden Yıldırım, "Dünya Şampiyonası öncesi bir kamp sürecim olacak. Ben 12 ayımın, 11 buçuk ayını antrenman yaparak geçiriyorum. Hayatımın her anında antrenman var. Böyle önemli turnuvalar ve organizasyonlar için kamplarımız oluyor. Öncelikle 24 Ekim'deki maç ve daha sonra da kasım ayında yapılacak olan Dünya Şampiyonası için yurt dışı kamp programlarım var. Birkaç ülkeye kamp için çalışmalara gideceğiz" şeklinde konuştu.

"Maçlara kırıklar ve sakatlıklarla çıkıyorum"

Yaşadığı sakatlıklara da değinen Kadir Yıldırım, "2001 yılından beri dövüş sporlarının içerisindeyim. Vücudumda 100'ün üzerinde kırık var. Sakatlıklarımın bir sonraki organizasyona ya da turnuvaya kadar iyileşmesi çok zor. Çünkü süreç çok kısa. Hem milli takımlar düzeyinde hem de bireysel olarak maçlara katılıyorum. Farklı branşlarda yarışıyorum. Bazen her ay maç olabiliyor. Bir kırığın iyileşme süreci 2-3 aydır. Bunun için maçlara kırıklar ve sakatlıklarla çıkıyorum. Bu rakiplerim için de geçerli bir durum. Rakiplerim de belki sakatlıklarıyla maçlara çıkıyor olabilir ama belki onlar benim gibi bütün branşlarda yarışmayı tercih etmiyorlardır. Ben dövüş sporlarının birçok dalında organizasyonlara katılıp, hepsinde şampiyon oluyorum" açıklamasında bulundu.

24 Ekim'de Hollandalı kick boksçu Errol Zimmerman ile maça çıkacağını da hatırlatan Yıldırım, "24 Ekim'de Ülker Arena'da yapılacak olan organizasyon, dünya çapında sporcuların katılacağı büyük bir organizasyon olacak. Ben de o gecede Errol Zimmerman ile karşılaşacağım. Bütün sporseverleri maçı izlemeye davet ediyorum. Gerçekten çok güzel ve kaliteli bir organizasyon bizleri bekliyor" diyerek sözlerini noktaladı.