İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadırga Sanat Galerileri ‘Ebru Sanatının Son 500 Yılı' sergisiyle açıldı

Fatih Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kadırga Sanat Galerileri kapılarını “Ebru Sanatının Son 500 Yılı” sergisi ile açtı.


Fatih'e kültür ve sanat alanında yeni bir soluk getirecek olan Kadırga Sanat Galerileri, “Ebru Sanatının Son 500 Yılı” sergisiyle açıldı. Sergi açılmadan önce Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve Koleksiyoner İbrahim Hakkı Yiğit konuşma yaptı. Ardından ise Başkan Turan, hüsn-i hat ve ebru ustası olan Fuat Başar ile birlikte açılış kurdelesini kesti. Kurdele kesiminden sonra Başkan Turan ve yanındaki heyet sergiyi gezdi. Sergi için 6 binden fazla ebru eser arasından seçilen 190 eser sergiye hazır hale getirildi. Hatip Mehmet Efendi'den, Mustafa Düzgünman'a kadar farklı dönemlerden ve farklı özellikler taşıyan eserlerden seçkilerin sunulduğu sergi, 22 Ocak tarihine kadar görülebilecek.



“Fatihteki ilk sanat galerimiz inşallah devamı gelecek”


Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan “Kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak Kadırga Sanat Galerisini, son 500 yıl ebru sergisi ile beraber açmak üzere bir araya geldik. Çok büyük emekle oluşturulan bir sergi bu yaklaşık 6 aydır arkadaşlar bu işe uğraşıyor. Bu serginin Ebru Sanat tarihinde ışık tutacağı kanaatindeyim. Fatihteki ilk sanat galerimiz inşallah devamı gelecek. Kadırga Sanat Galerimiz özellikle Kadırgada bölgesinde sonra Fatih'in ve İstanbul'umuzun çekim merkezlerinden biri olacak” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.