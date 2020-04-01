'Kadrajın Öte Yüzü' çıktı

Gazeteci Ahmet Genç'in 20 yıllık haber öykülerinin yer aldığı ‘Kadrajın Öte Yüzü' adlı kitabı yayınlandı. 1999-2019 yılları arasında yer alan ve unutulmayan haberlerin öykülerin yer aldığı kitap Metamorfoz Yayın Grubu marka yayın konseptlerinden Mat Kitap'tan yayınlandı.

Kitapta tamamı haber olarak yayınlanmış öyküler ve perde arkasında yaşanan birçok olay yer alıyor. Kitabın tüm kitap sitelerinden alınabileceğini duyuran Ahmet Genç, bu zor günlerde evlerinde olan vatandaşların zaman geçirmesine katkıda bulunduğu için mutlu olduğunu söyledi.

2 yıllık bir çalışmanın ardından bu kitabın çıktığına değinen Genç, “İhlas Haber Ajansı başta olmak üzere yerel medyada geçen 20 yıllık gazetecilik hayatımda yaşadığım ve habere yansıtamadığım tüm olayları bu kitapta birleştirmeye çalıştım. Korona virüsü nedeniyle dışarı çıkamayan ve evlerinde zaman geçiren tüm vatandaşların keyifle okuması dileğiyle kitabımız yayınlandı” ifadelerini kullandı.