Kafa kafaya çarpıştılar: 3 yaralı

Silivri'de seyir halindeki iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Silivri Kavaklı Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki iki özel otomobil kafa kafaya çarpıştı. Araçlar yol kenarına savrularak durdu. Her iki araç içerisinde bulunan Harun Y., Elif K. ve Erkan A. çeşitli yerlerinden yaralandı. Araç içerisinde sıkışan sürücülerden Harun Y. olay yerine gelen Silivri İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Kaza sebebiyle yola saçılan araç parçaları itfaiye ekiplerince yoldan kaldırıldı. Araç trafiği her iki yönde de tek şeritten sağlandı.

Bölgede ikamet eden vatandaşlar, bölgede sık sık kazaların yaşandığını ve yetkililerin bu konuya duyarsız kaldıklarını belirterek yol üzerinde gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi.