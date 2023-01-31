Kafasını konserve kutusuna sıkıştıran yavru köpeği Pendik Belediyesi personeli kurtardı

Yavru köpeği kurtaran personelin ekmek ve süt vermesiyle ormanlık alandaki köpekler karınlarını doyurdu.

Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı yakınlarında bulunan ormanlık alandaki köpekleri besleyen Pendik Belediyesi personeli, bir yavru köpeğin kafasını konserve kutusuna sıkıştırarak mahsur kaldığını gördü. Pendik Belediyesi personeli, kafası konserve kutusuna sıkışan yavru köpeği kurtardı. Köpeği kurtaran personel ayrıca ormanlık alandaki köpeklerin beslenmesi için süt ve ekmek bıraktı. Hem kafasını sıkıştırdığı için aç kalan yavru köpek hem de alandaki diğer köpekler personelin verdiği süt ve ekmek ile karınlarını doyurdu.