İhlas Haber Ajansı

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Kafe çıkışında tekmeli yumruklu kavga kamerada

Başakşehir de iki grup kafe çıkışında bir birlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Başakşehir' de bulunan bir kafe çıkışında iki grup bilinmeyen bir nedenle bir birleri ile tartışmaya başladı. Birbiri ile tartışmaya başlayan iki grup tartışmanın ilerlemesi ile kavga etmeye başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce iki grup bir birlerine tekme yumruklarla saldırma başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavga eden grup polis ekipleri gelene kadar çevredeki vatandaşların müdahalesi ile ayrılarak dağıldı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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