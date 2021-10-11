Kafkasya'da "altılı platform" çıkmazı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kafkasya'da "Türkiye, Azerbaycan, Rusya, İran, Gürcistan ve Ermenistan"ın yer aldığı "altılı platform" önerisinin ardından ülkelerin ne yapacağı merak ediliyor.

Azerbaycanlı siyasi analist Turan Rzayev, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani'nin Rusya ile müzakerelerin zor geçeceği yönündeki açıklamalarını değerlendirerek, Tiflis'in Rusya'nın Gürcistan'da çıkardığı çatışmalar nedeniyle platforma katılmadığını söyledi.

Abhazya ve Osetya'daki olaylar nedeniyle Gürcistan'ın topu Rusya'ya attığını vurgulayan Rzayev, "Tiflis'in Kremlin'den beklentileri haksız değil. Azerbaycan gibi o da Abhazya ve Güney Osetya'daki ihtilafların şu veya bu şekilde çözülmesini istiyor. Rusya, Karabağ'da olduğu gibi Gürcistan'ın Abhazya ve Güney Osetya'daki ihtilaflarının çözümünü destekler veya kabul ederse, Tiflis altılı platforma katılabilir ve mevcut Rusya-Gürcistan ilişkilerini normalleştirebilir" dedi.

Tiflis'in isteklerinin kolay olmadığını aktaran Rzayev, "Her şeyden önce, Abhazya ve Osetya'daki çatışmalar Karabağ ile aynı değil. Özünde Karabağ, üçüncü bir devletin işgaline dayalı suni bir çatışmadır. Abhazya ve Osetya, üçüncü bir devletin işgali olmaksızın tamamen etnik bir çatışmadır. Yani bu ihtilafların çözümü Karabağ ile aynı olamaz. Tiflis, Abhazya ve Güney Osetya'daki ihtilafları çözmek istiyorsa, Kremlin'e yardım etmeli, daha doğrusu uzlaşmalı. Yani Gürcistan toprak bütünlüğünü yeniden kurmak istiyorsa, Güney Osetya ve Abhazya ile bir konfederasyonda birleşmelidir. Rusya, Türkiye ve Azerbaycan da bu süreçte Tiflis'e yardımcı olabilir. Rusya'nın Abhazya ve Güney Osetya ayrılıkçılarıyla en yakın ilişkilere sahip olduğunu belirtmek gerekir. Başka bir deyişle, ayrılıkçılar böyle bir teklifi Rusya üzerinden destekleyebilirler. Türkiye; Karabağ, Suriye ve Libya ihtilaflarında arabuluculuk konusunda yeterli deneyime sahip" diye konuştu.

"Rusya altılı platform için aktif politika izlemiyor"

Azerbaycanlı analist Elhan Şahinoğlu da İkinci Karabağ Savaşı'nı sona erdiren 10 Kasım bildirisinin imzalanmasının yıl dönümüne bir ay kaldığını, ancak Erivan'ın halen anlaşmayı yerine getirmediğini kaydetti.

Karabağ'da ateşkes ihlallerinin de devam ettiğini, Rusya'nın yeni bir savaş istemediğini aktaran Şahinoğlu, "Ancak ayrılıkçıları silahsızlandırması ve çatışmayı tamamen çözmek için Zengezur Koridoru'nu açması için Erivan'a baskı yapmıyor. Moskova, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önerilen 'altılı formatı' desteklese de, bu bölgesel formatı oluşturmak için aktif bir politika izlemiyor." dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 12 Ekim'de Moskova'yı ziyaret edeceğini hatırlayan Şahinoğlu, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paşinyan'dan ne isteye bilir? Paşinyan'ın kapalı bir görüşmede bir kez daha Putin'e Azerbaycan'ı şikayet edeceği açık. Paşinyan, ermeni tutsakların Ermenistan'a iadesini, Azerbaycan sınır muhafızlarının Ermenistan 'topraklarından' geri çekilmelerini ve Minsk Grubu'nun yeniden faaliyete başlayarak Karabağ'ın statüsüyle ilgili görüşmelerin başlatılmasını isteyecek" değerlendirmesinde bulundu.

Putin'in Bakü'nün Karabağ'ın statüsünü kimseyle kesin olarak tartışmayacağını anladığını vurgulayan Şahinoğlu, şunları kaydetti:

"Bakü, Moskova'nın sınırın çizilmesinde arabuluculuğunu kabul etmesi karşılığında Kremlin'den Zengezur Koridoru'nun açılması için somut adımlar atmasını talep edebilir. Çatışmanın sona ermesinden bir yıl sonra Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir barış anlaşması imzalamak gerçekçi değil. Çünkü Erivan henüz Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü kabul etmeye hazır değil. Ancak iki konuda Zengezur Koridoru'nun açılması ve sınırın çizilmesi müzakereleri başlayabilir."