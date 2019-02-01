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Kagawa, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 20.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Yeni transfer Shinji Kagawa da takımla birlikte ilk idmanına çıktı.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmana yeni transfer Japon oyuncu Kagawa da katıldı. İdman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, kanat orta şut çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.


Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Antalya'ya gidecek.

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