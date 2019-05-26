Kagawa Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş'ın Japon futbolcusu Shinji Kagawa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı camiaya veda etti.

Beşiktaş'ın, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'tan devre arası transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Shinji Kagawa, sezonun sona ermesiyle siyah-beyazlılara veda etti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan başarılı futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Beşiktaş taraftarları. Desteğiniz için teşekkür ederim. Şampiyonluğu kaçırdık ve takıma istediğim kadar katkı veremedim. Türkiye'de her zaman güzel hatıralarım olacak. Kendimi yeni sezondaki mücadele için hazırlayacağım."