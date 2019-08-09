İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kagawa, Real Zaragoza'ya transfer oldu

İspanya 2.

Lig ekibi Real Zaragoza, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Beşiktaş'ta geçiren Shinji Kagawa'yı kadrosuna kattı.


Geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olan ve bonservisi Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da bulunan Japon futbolcu Shinji Kagawa'nın yeni takımı belli oldu. 30 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda Lig takımlarından Real Zaragoza'nın formasını giyecek.


Beşiktaş ile Süper Lig'de 14 maça çıkan 30 yaşındaki orta saha, 4 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.