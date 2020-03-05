KAGİDER ve Sephora kadın girişimcilere destek için buluştu

Kozmetik markası Sephora, Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) ile işbirliği içerisinde 'Kadın Girişimcileri Geliştirme ve Hızlandırma Programı'nı' başlattı.

KAGİDER ve Sephora'nın başlattığı program kapsamında kadın girişimciler 2 günlük kampa alınacak. KAGİDER'in üyeleri, eğitmenleri, ekibi ve aynı zamanda Sephora Türkiye ekibi, kadın girişimcilerle birlikte olacak. 2 günlük kamp programında kadın girişimcilere iş planı oluşturma, dünya ve Türkiye'de kozmetik trendleri, pazarlama-satış ve insan kaynakları yönetimi gibi konularda destek sağlanacak.

KAGİDER ve Sephora'nın kadın girişimcilere destek olmak amacıyla başlattığı projenin tanıtım toplantısı İstanbul'da yapıldı. Toplantıya, Sephora Türkiye Pazarlama Direktörü Ayça Kaya, KAGİDER Başkanı Emine Erdem, Gülsha markası kurucusu Gülşah Gürkan ve sektör temsilcileri katıldı.

“Marka ve ürünlerini geliştirmek isteyen kadınların başvurularını bekliyoruz”

Programın detayları hakkında açıklama yapan Sephora Türkiye Pazarlama Direktörü Ayça Kaya, “Son birkaç yıldır sosyal sorumluluk değerleriyle uyumlu olarak başlatılan global ölçekli program ‘Sephora Stands' çatısı altında kadınları özellikle girişim alanında destekliyoruz. Sephora Türkiye olarak bizde, kadın girişimcileri destekleyen KAGİDER ile ortak bir projeye başladık. Proje ile kozmetik sektörüne yeni girişimciler kazanmayı hedefliyoruz. Hızlandırma ve geliştirme programına başvuruları bekliyoruz. Başlattığımız projede kozmetik sektöründe projesi olan, marka ve ürün geliştirmek isteyen kadınların başvurularını bekliyor olacağız. Program sonunda 25 adayı 2 günlük kampa alıp markalaşmadan ürüne, satışa kadar deneyimlerimizi aktaracağız. Birkaç aday markayı Sephora ile buluşturup destek vereceğiz. Kadınların özgüvenli, cesaretli bir şekilde girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“KAGİDER her zaman kadın girişimcilerin yanında olacak”

Kadın girişimcilere desteklerinden bahseden KAGİDER Başkanı Emine Erdem ise “Kozmetik alanında girişimci kadınlarımızı gerçekleştireceğimiz programa alacağız. Sonrasında girişimci kadınları 2 günlük geliştirme ve hızlandırma kampına alacağız. Sephora ile kozmetik ve güzellik endüstrisinde kadın girişimcilere fırsat sunmak, işlerini büyütmeleri için destek olmak ve yeni pazarların kapılarını aralamak amacıyla yola çıktık. Kadınlarımızın girişimcilik serüvenlerini bir çıta da olsa yukarı çıkarmayı hedefliyoruz. Girişimcilik serüveninde engeller var hem kadınlar hem erkekler için. Ama kadınlar daha fazla zorlukla karşılaşıyor. Kadınlar işinde güç sahibi olmak istiyor, para kazanmak bir sonraki amaç. Girişimcilikte kadın başarıyı yakalayamamışsa çevresinden yapamadın kenara çekil gibi tepkiler alıyor. Kadınların bu olumsuz tepkilere kulak asmadan, yılmadan çalışmalarına devam etmeleri gerekiyor. Girişimcilik, kolay bir yolculuk değil, bu yolculukta KAGİDER her zaman girişimci kadınların yanında olacak” diye konuştu.