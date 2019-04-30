KAGİDER'den kadın istihdamı çalıştayı

Çalıştayda iş dünyasının kadın temsilcilerinin, kadın istihdamının arttırılmasına yönelik görüş ve önerileri masaya yatırıldı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi) ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) işbirliğinde “Herkesin Kazanacağı Formül: Kadın İstihdamını Arttırmak” başlıklı bir çalıştay gerçekleştirdi.

KAGİDER merkezinde düzenlenen çalıştaya, UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, İhlas Medya Grup Başkanı Aslıhan Ören ve iş dünyasının temsilcileri katıldı. Etkinlikte, UNESCO'nun toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı ve uygulamaya dönük sonuçları çeşitli yönleriyle ele alındı.

“Türkiye adına neler yapabileceğimizi bu toplantıda müzakere edeceğiz”

Çalıştayı değerlendiren UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komisyonu Başkanı, Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, “UNESCO bildiğiniz üzere Birleşmiş Milletlerin en üst eğitim, bilim ve kültür yapısı. Bu doğrultuda toplumsal cinsiyet eşitliği ihtisas komitesi olarak da Birleşmiş Milletlerin 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden biri olan aynı zamanda da 15 sürdürülebilir küresel kalkınma hedefinin tamamının ortak keseni diyebileceğimiz toplumsal cinsiyet eşitliği alanında, burada da konunun merkezine istihdamı yerleştirerek Türkiye adına neler yapabileceğimizi bu toplantıda müzakere edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Her zaman ilerinin bir adım daha ilerisi vardır”

Bu kez iş dünyasının kadın temsilcilerini aynı masa etrafından buluşturmayı amaçladıkların söyleyen Uslu, “Hem kadın istihdamını iş hayatında merkeze koyan, hem de ekonomik büyüklük olarak Türkiye ekonomisinin önemli oyuncuları diyebileceğimiz iş dünyası temsilcilerini aynı masa etrafında toplayarak, bu doğrultuda konunun gerçek muhatabı diyebileceğimiz, bu konuyu sahiplendiğinde ülkenin kaderini değiştirebilecek oyuncular bunu nasıl değerlendiriyor. Her zaman ilerinin bir adım daha ilerisi vardır. Biz ülkemizi adımlarca, kilometrelerce bu konuda da ileri taşımak adına ne yapmalıyız arayışını iş dünyasının gerçek temsilcileri aracılığıyla bir araya getirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Eğitim arttıkça kadının istihdamda var olması da artıyor”

KAGİDER Başkanı Sanem Oktar ise kadın istihdamı ile eğitim arasındaki doğru orantıya dikkat çekerek “Eğitim arttıkça kadının istihdamda var olması da artıyor. Bu yüzde 72'li rakamlara doğru gidiyor. Bu temel perspektifte sorunları görüp buna göre çözümler vermeliyiz. Büyük kurum, kuruluşları, dernekleri temsil ediyorsunuz. Bu ana çalıştayda beklediğimiz şey bu iyi örnekleri paylaşmak, çözüm önerilerini bizimle paylaşmanız ki buradan bir deklarasyona doğru gidelim” ifadelerini kullandı.