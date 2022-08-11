Kağıt sektöründe firmalar Türkiye'de üretim yapmanın yollarını arıyor

Türkiye'de kağıt sektöründe büyüme yaşanıyor. Kağıt üretimini Türkiye'de yapmak isteyen sektör temsilcileri çözüm arıyor.

Türkiye'de yılda yaklaşık 6 milyon ton kağıt-karton tüketiliyor. Türkiye'nin kağıt ve karton sektöründe büyük ölçüde dışa bağımlı olduğu biliniyor. Sektör temsilcileri üretimi Türkiye'de yapmanın yollarını arıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan MKS Kağıt Kurucusu Maks Gerşon, Türkiye'de kağıt kullanımının her geçen gün arttığını söylerken, kağıtta dışa bağımlılıktan kurtulmak için Türkiye'de üretim yapmayı istediklerini dile getirdi.

"Kağıt sektöründe büyüme sürüyor"

Sektörde talebin yükseldiğine dikkat çeken Gerşon, "Türkiye'de kağıt sektöründe büyüme sürüyor. Buna bağlı olarak ithalatımızda da her yıl artış yaşanıyor. Türkiye büyük ölçüde kağıt sektöründe dışa bağımlı. Türkiye'de üretim yapmak istiyoruz, bunun için çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Türkiye'de üretim için teşviklerin olması gerektiğini de ifade eden Gerşon, "Kağıt tüketiminin artmasından dolayı depolama kapasitemiz zaman zaman yetersiz kalabiliyor. Ağırlıklı olarak Çin'den alım yapıyoruz. Devletimizin teşvikleriyle ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle ülkemizde kağıt üretimini sağlayabiliriz. Biz şirket olarak bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Üretimin Türkiye'de yapılmasını sağlarsak istihdam artışı da sağlamış oluruz" diye konuştu.

Dijitalleşmenin sektöre etkisi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Gerşon, "Dijitalleşme hızla yaygınlaşıyor. Akıllı telefonların, bilgisayarların yaygınlaşmasıyla gazete, kitap, dergi gibi ürünlerde azalma yaşanıyor. Fakat söz uçar yazı kalır görüşündeyiz. Dijitalleşme ne kadar yaygınlaşsa da kağıt her zaman olacaktır" şeklinde konuştu.