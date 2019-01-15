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Kağıt toplayan genç İstiklal Marşı'nı duyunca saygı duruşuna geçti

Tuzla’da bir kağıt toplayıcı, okuldan yükselen İstiklal Marşı’nın senini duyunca saygı duruşunda bulundu.

Tuzla'da bir kağıt toplayıcı, okuldan yükselen İstiklal Marşı'nın senini duyunca saygı duruşunda bulundu. Kağıt toplayan gencin örnek davranışı cep telefonu kamerasına yansıdı.


Tuzla'da geçtiğimiz günlerde kağıt toplayıcı bir genç, okulun yanında bulunan çöp Konteynerının yanına geldi. Konteynera atılmış kağıtları toplayan genç, okuldan gelen İstiklal Marşı'nın sesini duyunca kayıtsız kalamayıp saygı duruşunda bulundu. Kağıt toplayıcı gencin örnek davranışı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüyü çeken kişi, İstiklal Marşı bittikten sonra "Helal olsun sana" diyerek genci tebrik etti.

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