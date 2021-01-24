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Kağıt toplayıcı kılığındaki hırsızlar kamerada

Bahçelievler’de kağıt toplayıcı kılığındaki 2 hırsız güpegündüz bir işyerine ait klima motorunu çaldı.

Bahçelievler'de kağıt toplayıcı kılığındaki 2 hırsız güpegündüz bir işyerine ait klima motorunu çaldı. Bu sırada bir vatandaş yaşananları saniye saniye kaydetti.


Bahçelievler'de kağıt toplayıcı kılığındaki 2 hırsız güpegündüz insanların gözü önünde bir işyerine ait olan klima motorunu çaldı. Yerinden söktükleri klima motorunu güçlükle taşıyan iki şahıs motoru çuvallarına attı. Bu sırada klima motorunun çalındığını gören bir vatandaş cama çıkarak yaşananları saniye saniye cep telefonu ile kaydetti. Hırsızlara da tepki gösteren kadın yazıklar olsun size seslendi. Kadının seslenmesine kulak asmayan hırsızlar hiç bir şey olmamış gibi ağır hareketlerle olay yerinden ayrıldı. Görüntüleri kaydeden kadın durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine Gece Kartalları şahıslar üzerinde araştırma başlattı. Çok geçmeden şahıslar Gece Kartalları ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahıslar alınan ilk ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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