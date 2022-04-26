Kağıt toplayıcısı kadınların yer anlaşmazlığı saç saça kavgaya dönüştü

Esenyurt'ta kağıt toplayıcısı iki kadın arasında çıkan yer anlaşmazlığı, kavgaya dönüştü. Saç saça birbirine giren kadınları çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırırken, yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre kağıt toplayıcısı iki kadın arasında yer anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. İlerleyen dakikalarda büyüyen tartışma kadınlar arasında saç saça kavgaya dönüştü. Dakikalarca devam eden olayda saçlarından kan gelen kadınlar, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle ayrıldı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.