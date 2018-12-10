İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kağıt toplayıcısı yer altı çöp konteynırında mahsur kaldı

Ataşehir’de kağıt toplayarak geçimini sağlayan Afgan uyruklu şahıs, girdiği yer altı çöp konteynırında mahsur kaldı.

Ataşehir'de kağıt toplayarak geçimini sağlayan Afgan uyruklu şahıs, girdiği yer altı çöp konteynırında mahsur kaldı. Konteynıra düşen şahıs sıkışıp kalınca, yardımına itfaiye ekipleri koştu.


Yenişehir Mahallesi Baraj Yolu Caddesi'nde bulunan yer altı çöp konteynerına kağıt toplamak için giren Afgan uyruklu Hamza isimli genç, dışarıdan açılarak girilen konteynerın kapağı kapanınca yer altında mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içeride kalan gençle önce iletişim kurarak bir süre konuştu. Daha sonra konteynerın kapağını açan ekipler, aşağı merdiven uzatarak genci dışarı çıkardı. Hafif yaralanan genç için olay yerine ambulans istendi. Afgan uyruklu genç, ayakta tedavisinin ardından taburcu edildi. Talihsiz genç, Türkçe bilmediğini söyleyerek gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Öte yandan gencin kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.